Учитель Израиля

Человека, о котором пойдет речь, зовут Никодим. Рассказ о его встрече с Христом мы находим в третьей главе Евангелия от Иоанна.

Никодим был фарисеем. Сегодня в слово “фарисей” часто вкладывается не очень лестный смысл. Однако в те времена это были почтенные и уважаемые люди. Фарисеи были ревностными хранителями отеческих установлений, как религиозной, так и общественной жизни. Фарисеи в корне пресекали любое проявление греха и принципиально не общались с язычниками и инородцами.

Но Никодим не был лицемером. Он старался жить в соответствии с высшими стандартами, которые сам считал правильными. В своей системе нравственных ценностей и стремлении достичь праведности закона он был действительно безукоризненным.

Никодим был также «один из начальников Иудейских», членом синедриона, высшего судебного и правящего органа иудейского народа, который состоял из людей зрелых, умудренных богатым жизненным опытом.

“Он пришел к Иисусу ночью” (Иоанна 3:2). Эти слова многое дают нам для понимания личности Никодима. Он был осторожен. Он еще не был готов к тому, чтобы полностью отдать себя Христу. Существует тип людей, которые не спешат действовать, поддавшись сиюминутному порыву. Такие рассудительные люди могут быть куда более мудрыми в своем отношением к жизни, чем те, кто, не раздумывая, бросается вперед.

Иисус видел перед Собой человека, ищущего правду. Поэтому Он сразу открыл ему основные принципы истины: «Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Иоанна 3:3). Иисус одновременно раскрывает истинную цель Своего служения и говорит Никодиму: «Пока в тебе не произойдет перемена, пока ты не примешь новую жизнь свыше, ты не сможешь оценить небесное, и беседа со Мной не послужит тебе во спасение».

Никодим возразил на это, как ему казалось, с нерушимой логикой. «Как может взрослый человек родиться вновь?» – спросил он с иронией. Но Иисус не поддержал спора, Он не собирался опровергать логику логикой. Спаситель убеждал, провозглашая истины и мастерски иллюстрируя их. Вечерний ветер качал верхушки деревьев и шумел в ветвях. и Иисус облек Свою мысль в притчу, сравнив деяние Святого Духа с ветром: “Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа” (Иоанна 3:8).

Иисус говорил так убедительно, что истина начала освещать ум иудейского начальника. Но он не мог до конца понять слова Спасителя. Его поразила не столько необходимость рождения свыше, сколько способ, каким оно совершается. Он спросил удивленно: “Как это может быть?”

«Ты – учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» – отвечал Иисус. В этих словах Иисуса содержится легкий упрек в адрес Никодима. Тот, на которого возлагалась ответственность за воспитание народа, должен был знать такие важные вещи. Ведь об этом писали пророки древности, вдохновляемые Святым Духом. Так через Иезекииля было дано обетование: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять» (Иезекииль 36:26,27).

Теперь Никодим начал постигать смысл этих слов. Он понял, что самое строгое, но формальное соблюдение буквы закона никому не дает право войти в Царство Небесное. С точки зрения окружающих, жизнь Никодима была праведной и достойной уважения. Но в присутствии Христа он почувствовал скверну в своем сердце и, осознав свою греховность, не обиделся.

Никодима влекло ко Христу. Когда Спаситель объяснял ему, что значит рождение свыше, ему очень захотелось испытать самому духовную перемену. Но как этого достичь? Иисус ответил, обратив внимание Своего ученика к библейской истории, которая повествует о том, как народ Божий исцелялся от укусов змей одним только взглядом веры на специально установленного по повелению Божьему медного змея. “И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную” (Иоанна 3:14,15).

Думали ли вы когда-нибудь о том, как устремленный на медную змею взгляд мог исцелить человека, умирающего от укуса ядовитой змеи? Вера является ответом на этот вопрос. Вера в Божий замысел. Нет никаких “научных” обоснований. Вера выше всех объяснений. Не спорами и сомнениями насыщается душа. Мы должны взирать и жить. Никодим понял урок и усвоил его. Теперь он перечитывал Писания совершенно по-новому, не ради отвлеченных рассуждений, но для того, чтобы обрести новую жизнь.

И в наши дни тысячи людей нуждаются в истине, которая была преподана Никодиму. Эти люди и ныне живут, сообразуясь со своими понятиями о праведности, они полагаются на свое послушание Закону Божьему. Но когда им говорят, что для спасения нужно рождение свыше, что для спасения нужно взирать на Иисуса и верить, они восклицают: “Как это может быть?”.

Подобно Никодиму, мы должны входить в новую жизнь, чувствуя себя закоренелыми грешниками. Кроме Христа, «нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:12). Верой мы принимаем дар спасения. Но и одна только вера не является нашим спасением. Сама по себе она ничего не значит. Вера – это всего лишь рука, которой мы держимся за Христа. Христос – средство исцеления от греха, вера – это рука, которой мы принимаем Его и исцеляемся.

В самом начале Своего служения Иисус открыл истину члену синедриона, человеку с наиболее восприимчивым умом и репутацией мудрого учителя. Однако Никодим сокрыл истину в своем сердце, в течение трех лет она не принесла видимых плодов. Решающим фактором в жизни фарисея стал крест. Никодим увидел исполнение того, чему Спаситель учил его на горе Елеонской. Свет, открывшийся в тайной беседе, осветил Голгофский крест.

Что мы должны делать, когда мы размышляем над этой историей? Иисус сказал и нам: «Вы должны родиться заново». Что это значит? Свет, исходящий от креста, открывает любовь Божью. Его любовь влечет нас к Нему. И если мы не противимся этому влечению, мы будем приведены к подножию Его креста в раскаянии за грехи, которые распяли Спасителя. И тогда Дух Божий через веру созидает в нас новую жизнь. Он, безгрешный, занял наше место, чтобы мы могли видеть, и верить, и тянуться к Нему, и получить Его жизнь, и жить ею. Каждый день мы должны стремиться к этому. Каждый день мы должны подчинять нашу жизнь Ему, и это единственный путь к Его Царству.

Подготовила И. Суманова

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» август 2004 г.