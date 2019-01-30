Учитесь радоваться за других

«Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими» (Римлянам 12:15).

Очень часто верующие сосредотачиваются на второй части этого библейского текста, не обращая внимания на то, что призыв радоваться стоит на первом месте.

Когда случается горе у близких или знакомых, любой верующий считает своим долгом выразить сочувствие и соболезнование скорбящему. Люди подходят к нему, говорят какие-то слова утешения и поддержки, предлагают помощь, в общем, всё как положено.

Но если случается противоположное? Если у приятеля радость? Да ещё огромная — в виде покупки долгожданной квартиры или машины? Почему рядом нет стольких друзей, сколько их бывает во времена несчастья?

Почему так сложно радоваться счастью ближнего? Неужели зависть до такой степени овладела людьми, что они не умеют любить окружающих так, чтобы желать им счастья и ликовать в душе, когда те его обретают?

Истинная красота человека проявляется в его способности любить, любить так, как любит Бог, именно той любовью, о которой говорит апостол Павел и которая «не завидует, …не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине»(1 Коринфянам 13:4–6).

Господь, наставляя Своих учеников, сказал: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Иоанна 13:35).

Вот эта любовь, по которой люди узнают христиан, и заключается в умении воспринимать чувства ближнего как свои собственные.

Прекрасные слова о таком вот умении сорадоваться есть в стихотворении Н. Заболоцкого «Некрасивая девочка»:

Чужая радость так же, как своя,

Томит её и вон из сердца рвётся,

И девочка ликует и смеётся,

Охваченная счастьем бытия.

А если нет этой радости, если, заглянув в своё сердце, человек обнаруживает лишь зависть или равнодушие (трудно сказать, что из этого хуже), что делать тогда? Честно сказать об этом в молитве Богу, «дающему всем просто и без упрёков» (Иакова 1:5). Если мы будем просить Бога даровать нам способность к сопереживанию, Он не оставит такую молитву без ответа.

Екатерина Бочкарёва

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (261) январь 2019 г.