Учитесь видеть хорошее

Однажды учитель математики решил преподать своим ученикам урок, не связанный с математикой. Дело было так…

Учитель стоял спиной к классу и писал на доске примеры. Вдруг дети начали перешёптываться и хихикать. Когда учитель закончил писать, он посмотрел на учеников, и все они смеялись над ним из-за того, что один из примеров был записан с ошибкой.

Тогда учитель сказал: «Я намеренно написал этот пример неправильно, чтобы посмотреть на вашу реакцию. Никто из вас не отметил, что девять примеров решены верно. Все вы обратили внимание только на тот пример, в котором была ошибка. Никто не похвалил меня за девять правильно решённых примеров, но все высмеяли меня из-за одного неверного решения.

Люди устроены так, что могут не оценить то хорошее, что им сделают миллион раз, но непременно заметят единственное плохое. Не разочаровывайтесь, когда вас критикуют, всегда поднимайтесь выше насмешек. А сами учитесь видеть в людях лучшее и отмечать его».

В Библии написано, что надо дисциплинировать свой ум, приучать себя обращать внимание на хорошее, положительное. Вместо того чтобы думать о ком-то плохо, постарайся найти в этом человеке доброе и отметить его. Потренируйся прямо сейчас. Вспомни кого-то, кто не очень тебе нравится, и назови три хороших качества этого человека. Это может оказаться не очень просто, но если ты будешь тренироваться каждый день, со временем тебе будет проще видеть в людях сильные стороны.

В пересказе Анны Вологиной

Найди ошибку

Возьми красный карандаш и исправь ошибку, которая есть в одном из примеров. А теперь возьми зелёный карандаш и обведи правильные ответы. Их ведь больше, правда?

3+4=7

10-2=8

5+9=14

2х3=6

10+44=54

13-6=8

13х2=26

10+4х3-1=21

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2022 г.