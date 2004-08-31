Когда ребенок становится подростком, ему необходимо знать, что его любят и принимают таким, какой он есть. Родительская обязанность – следить за тем, чтобы его потребность в любви была удовлетворена, чтобы его эмоциональная емкость была всегда наполнена. Только в том случае, если ваш подросток действительно чувствует себя безусловно любимым, вы сможете оказывать на него должное воздействие. Говорите ему о своей любви, но, кроме этого, он должен видеть и чувствовать вашу любовь на деле, в поступках и поведении.

Зрительный контакт

Одна из главных причин, почему любящие родители не могут донести свою безусловную любовь до подростков, заключается в недостатке зрительных контактов.

Когда вы часто и с любовью смотрите в глаза своему подростку, вы не только облегчаете ваше общение, но и удовлетворяете его эмоциональные потребности. Глядя в глаза, вы, даже не осознавая, можете выразить самые разные чувства: печаль, гнев, ненависть, ярость или любовь. В некоторых семьях зрительный контакт на удивление редок. А когда он и имеет место, то чаще всего несет отрицательные эмоции. Обычно это происходит, когда родители отчитывают подростка или дают какие-то приказания. Чем чаще вы будете использовать зрительный контакт как средство выражения любви, тем полнее ваш подросток будет насыщаться любовью. Смотреть с любовью в глаза своему подростку подчас трудно, особенно тогда, когда он вообще не расположен общаться. Иногда с ним крайне тяжело разговаривать, ведь нередко он отвечает на вопросы только «ага» или «не-а».

Такие периоды мрачного настроения, замкнутости и молчания возникают из-за проблем со сверстниками или чрезмерного стремления к независимости и обычно также сопровождаются сопротивлением родительской любви. И будет ошибкой давить на подростка в такие моменты или расспрашивать его. Родители же часто раздражаются, испытывают беспокойство или даже отчаяние, пытаются вызвать подростка на разговор настойчивыми вопросами типа: «Как прошел день? Что с тобой сегодня случилось? Хорошо ли ты провел время? А кто еще там был?» Такие расспросы способны вывести из равновесия любого, кто не в настроении разговаривать.

Что же делать? Попросту не замыкаться в ответ. Это означает, что вместо того, чтобы заставлять подростка говорить, нужно быть готовым выслушать его тогда, когда ему будет удобно или когда он сочтет это возможным.

Способность подростка к зрительному контакту еще зависит от того, насколько сильна его защита. Когда ребенок еще маленький, он почти всегда может ответить на ваш взгляд. Становясь подростком, он часто избегает его. Не позволяйте себе раздражаться из-за этого. Попытайтесь просто принимать все как должное и помните, что если вы сами не будете отгораживаться от него, то он обязательно придет к вам, когда опустеет эмоциональная емкость. И в это время с ним будет легко и обмениваться взглядами, и разговаривать.

Физический контакт

Частые физические контакты – верный способ дать вашему подростку чувство уверенности в том, что он вам действительно небезразличен. Этот способ особенно подходит, когда подросток не общителен, угрюм, капризен или упрям. Вряд ли подросток будет отрицательно реагировать на легкое, мимолетное прикосновение к плечу, спине или руке. Предположим, что подросток сидит и смотрит телевизор. И коснуться его плеча, когда вы проходите мимо – это ведь так легко. Обычно он даже не замечает этого, но это фиксирует его мозг. Такими малыми, но частыми порциями физического контакта вы можете показать свою неизменную любовь.

В определенных ситуациях не лишним будет не только прикоснуться к ребенку, но и обнять и поцеловать его. Не следует делать это слишком часто, чтобы он (она) не почувствовали неловкости. Но бывает так, что подросток без всякой видимой причины отчаянно нуждается в ласке. Если вы готовы дать ему это, вы проведете с ним чудесные мгновения.

Если вы редко использовали зрительный и физический контакты в общении с вашим подростком, то не следует смущать его, начав вдруг слишком часто прибегать к этому виду взаимоотношений. Пусть они развиваются естественно и незаметно, чтобы ребенок чувствовал себя уютно.

Кто-то однажды сказал: «Подростковый возраст – болезнь, которая проходит со временем». Мы, родители, должны всегда быть рядом со своими подростками в этот тяжелый, напряженный период. Чем спокойнее и уравновешеннее мы будем, тем вероятней, что он пройдет гладко и без осложнений, и тогда наши дети выйдут из него более зрелыми.

Когда мы остаемся открытыми для наших подростков и готовы давать им ту любовь, которая им так необходима, мы делаем то, что делает Бог по отношению к нам. Да благословит нас Господь и умудрит нас в воспитании своих детей.

Л. Матвеева

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» август 2004 г.