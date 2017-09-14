Угадай библейского героя

Валерий Шумилин
Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (245) сентябрь 2017 г.
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| Он душу Господу вверял
И по воде шагнул,
Внезапно веру потерял
И чуть не утонул.
(Матфея 14:22-34)
| Был Иисус крещён водой.
Витал, как голубь, Дух Святой.
В реке с названьем Иордан
Крестил Предтеча …
(Марка 1:9-11)
|Вздыхал он в брюхе у кита.
Внутри, как в трюме, темнота.
Плыл и скорбел он всю дорогу.
Спасла его молитва к Богу.
(Иона 1:1, 2)
|«Эх, Авраам, — вздыхала Сарра. —
Мы одиноки, оба стары».
Но чудо Бог свершил, однако,
И дал им сына …
(Бытие 17:19)
| В горах жил временно пророк.
Его питал, заботясь, Бог.
И хлеб, и мясо перед взором.
А доставлял продукты ворон.
(3 Царств 17:2-6)
Валерий Шумилин
Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (245) сентябрь 2017 г.
Читайте другие стихи и рассказы на сайте chudostranichki.ru