Угадай библейского героя

Он душу Господу вверял

И по воде шагнул,

Внезапно веру потерял

И чуть не утонул.

(Матфея 14:22-34)

Был Иисус крещён водой.

Витал, как голубь, Дух Святой.

В реке с названьем Иордан

Крестил Предтеча …

(Марка 1:9-11)

Вздыхал он в брюхе у кита.

Внутри, как в трюме, темнота.

Плыл и скорбел он всю дорогу.

Спасла его молитва к Богу.

(Иона 1:1, 2)

«Эх, Авраам, — вздыхала Сарра. —

Мы одиноки, оба стары».

Но чудо Бог свершил, однако,

И дал им сына …

(Бытие 17:19)