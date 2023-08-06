В Испании завели уголовное дело на творцов богохульных произведений искусства

Суд постановил возбудить предварительное разбирательство в отношении группы художников на предмет «возможного наличия уголовного преступления против религиозных чувств граждан».

В своём иске христианские правозащитники заявляют, что так называемый Коллектив южных художников (Collective of Southern Artists, CAS) совершил преступление, заключающееся в «глумлении над христианской верой». Художники устроили выставку, на которой, в частности, экспонировали богохульные распятия с кукольными головами. На одном из крестов, к примеру, распята кукла с пистолетом в левой руке и банкнотой в правой. Ещё одно из «художественных произведений» представляет исповедальню с непристойным изображением священника внутри.

Адвокат Ана Антон (Ana Antón) из Фонда христианских юристов, ведущая это дело, заявила: «Мы сыты по горло давней традицией, что везде, где к власти приходят левые, подобные гнусные выходки против веры финансируются за счёт государственных денег, что также является преступлением. Мы более этого не допустим».

По материалам Седмица.ру

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2023 г.