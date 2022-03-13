Уличная акция «Замёрз? Согрейся!»

Когда в Самаре наступили холода, ребята из проекта «Миссия Авраама» задались вопросом: как можно рассказать людям о Боге, скрасить их серые будни и подарить немного тепла?

Они наклеили на бумажные стаканчики мудрые цитаты из книги Притчей, приготовили напиток и вышли на одну из улиц Самары. Во время акции участники команды предлагали прохожим согреться горячим облепиховым морсом. Благодаря этому появлялась возможность для общения. Ребята объясняли прохожим смысл стиха из Библии, который был на стаканчике.

Лилия, участница акции, говорит: «Было приятно видеть улыбки людей и слышать позитивные отзывы. Всего лишь небольшой стаканчик горячего напитка, а сколько впечатлений у горожан!»

Многие замечали, что текст на стаканчиках будто написан специально для них.

По материалам esd.adventist.org

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.