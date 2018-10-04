Улыбка - пароль для друзей

5 октября — всемирный день улыбки

Существованием этого праздника планета Земля обязана талантливому художнику из США Харви Боллу. Его имя было мало кому известно, пока в 1963 году к нему не обратились представители одной американской страховой фирмы с просьбой придумать визитную карточку компании.

То, что предложил Харви Болл представителям компании, было тем, что нынче практически любой пользователь интернета безошибочно назовёт смайликом. Компания изготовила бейджи с логотипом и раздала их своим сотрудникам. Успех был таким грандиозным, что уже спустя несколько месяцев улыбающиеся рожицы красовались не только на визитках и бейджах компании, а буквально повсюду, начиная от спичечных коробков. В Соединённых Штатах даже была выпущена почтовая марка со смайликом.

Болл был счастлив, как может быть счастлив творческий человек, который осознал, что его произведения надолго переживут его самого. В одном из интервью, художник сказал: «Никогда ещё в истории человечества и искусства не было ни одной работы, которая бы, распространившись столь широко, приносила столько счастья, радости и удовольствия. Не было ничего, сделанного так просто, но ставшего понятным всем».

А в 1999 году по инициативе художника впервые был отпразднован «Всемирный день улыбки». Энтузиаст праздника предполагал, что этот день непременно должен быть посвящён хорошему настроению.

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (258) октябрь 2018 г.