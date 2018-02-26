Некоторые русские народные пословицы удивительно созвучны текстам Библии – Книги, которая является древнейшим источником мудрости для всех народов. Предлагаем вашему вниманию несколько пословиц. Сравните их с высказываниями царя Соломона – автора библейских книг: Книги Притчей и Книги Екклесиаста. Поистине, мудрость, заключенная в Священном Писании, не теряет своей актуальности во все времена.

Глупый плети боится, а умному слова достаточно. – “На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов” (Притчи 17:10).

Дурака хоть в ступе толки. – “Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его” (Притчи 27:22).

Лучше умная хула, чем дурацкая хвала. – “Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать песни глупых” (Екклесиаста 7:5).

От умного научишься, от глупого разучишься. – “Обращающийся с мудрыми будет мудр; а кто дружит с глупыми, развратится” (Притчи 13:20).

Ум силу одолевает. – “Мудрость лучше силы” (Екклесиаста 9,16).

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» февраль 2005 г.