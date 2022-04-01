Умерший встал!

Вам часто доводится видеть, как воскресают умершие? Нет? В тот особенный день свидетелями великого чуда стали толпы людей. И то, что событие это произошло около 2 тысяч лет назад, не делает его менее значимым.

Однажды Иисус направлялся в деревню Наин. Вместе с Ним шли и многие Его ученики, и другие люди; по пути присоединялись те, кто стремился услышать слова любви и сочувствия, те, кто приносил больных к Нему на исцеление, — и все надеялись, что Он, обладающий столь дивной силой, явит Себя как Царь Израиля. Люди толпами следовали за Ним. С радостью и надеждой шли они по каменистой дороге к горной деревне.

Приблизившись к селению, люди увидели похоронную процессию, выходящую из ворот. Эта печальная процессия медленно направлялась к кладбищу. Впереди несли открытый гроб, за которым следовали плакальщицы, наполняя воздух причитаниями. Казалось, все жители города собрались, чтобы почтить покойного и выразить соболезнование его родным.

Нельзя было смотреть на это без сострадания. Вдова хоронила своего единственного сына. Осиротевшая, она, рыдая, провожала на кладбище того, кто был её единственной поддержкой и утешением на земле. Увидев её, Господь сжалился над нею. Иисус подошёл к ней, ослепшей от слёз и не замечавшей Его, и с нежностью сказал: «Не плачь». Иисус намеревался превратить её горе в радость, и Он не мог удержаться, чтобы не выразить ей сочувствие.

«И подойдя, прикоснулся к одру». Нёсшие гроб остановились, и плакальщицы перестали причитать. Две группы людей собрались у носилок, надеясь на чудо. Здесь был Тот, Кто исцелял от болезней и изгонял бесов. Неужели и смерть подвластна Ему?

Ясным и повелительным голосом Он сказал: «Юноша! тебе говорю, встань!» Этот голос услышан. Юноша открывает глаза. Иисус берёт его за руку и помогает подняться. Юноша вглядывается в плачущую женщину, стоящую рядом с ним; и вот уже мать и сын радостно обнимаются. Толпа смотрела на это молча, онемело, «и всех объял страх». Безмолвные, объятые благоговейным трепетом, люди как бы находились в присутствии Бога. Затем они славили Господа, «говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой». Похоронная процессия, возвращаясь в Наин, превратилась в радостное шествие.

Тот, Кто стоял подле плачущей матери у ворот Наина, и ныне стоит рядом с каждым плачущим у гроба. Он точно так же сочувствует нашему горю. Его любящее и соболезнующее сердце преисполнено чуткости.

Никто не просил Иисуса воскрешать сына вдовы. Почему же Он сделал это? «Господь сжалился над нею» — вот объяснение. Это сочувствие понятно многим, встретившимся со смертью, пережившим бездонное горе потери близкого человека — сына или дочери, матери или отца, жены или мужа, сестры или брата, дорогого друга.

Лев Липеровский пишет: «В лице Наинской вдовы и осиротевшей матери, Христос пожалел человека, поражённого грехом, болезнью и смертью. В слезах осиротевшей матери Он увидел и услышал тысячелетний вопль всего человечества, немогущего примириться с царством смерти на земле; с тем трагическим плачем, который слышится повсюду даже до сего дня… Невозможно себе представить, чтобы Христос, Который свидетельствовал о Себе: “Я есмь воскресение и жизнь” (Евангелие от Иоанна 11:25) и Который шёл в Наин проповедовать Царствие Божие и воскресение мёртвых, мог равнодушно пройти мимо заградившего Ему путь гроба, предоставив… смерти и печали шествовать своей дорогой к каменной пещере. Христос воскресил умершего и потушил человеческое горе потому, что иначе и быть не могло. Где Он являлся, там открывались двери Рая, где нет уже ни смерти, ни печали, ни воздыхания, но воскресение и жизнь…»

Иисус обратил печаль матери в радость, вернув ей сына. Впрочем, юноша был воскрешён только для этой земной жизни, чтобы переносить все её печали, тяжкие труды и опасности и затем снова оказаться во власти смерти. Но в печалях об умерших Иисус утешает нас словами, исполненными бесконечной надежды: «И живой, и был мёртв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти» (Библия, книга Откровение 1:18).

Сатана не может удержать мёртвых в своей власти, когда Сын Божий возвращает их к жизни. Сатана так же не может удержать во власти духовной смерти ни одну душу, которая с верой обращается к Христу. Бог говорит всем физически живым, но духовно мёртвым: «Встань, спящий, и воскресни из мёртвых» (Библия, Послание ефесянам 5:14).

В Библии мы находим и надежду для всех, любящих Бога: «Воскресивший Христа из мёртвых оживит и ваши смертные тела…» (Послание римлянам 8:11). «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 послание фессалоникийцам 4:16, 17). Вот Слово, которым Он призывает нас утешать друг друга.

Подготовила Ирина Руканова

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2022 г.