Джек-Рассел-Терьер под санкциями, или уроки веры

Бог — мастер обращать нам во благо то, что сейчас кажется неприятностью. Вы замечали?

Начну издалека. Два года назад мой джек-рассел-терьер попал под жёсткие санкции. Препарат «Бравекто» от клещей ушёл с российского рынка. А у нас в Заокском без него просто беда. По весне клещи виснут гроздьями.

Попытка номер один купить препарат в Варне, где мы гостили, оказалась неудачной. Мы обошли несколько ветаптек, но нигде его не было. Мы уехали ни с чем. Позже мы узнали, что «Бравекто» в Болгарии можно купить только у ветеринарного врача.

В русскоязычной телеграм-группе нам дали контакты ветеринара в соседнем городке Обзор. Номера его телефона в WhatsApp и Telegram неоказалось. Болгары предпочитают использовать Viber. А установить его у меня не получалось: смс для активации не хотела приходить. На сообщения, отправленные на адрес электронной почты, ветеринар тоже не отвечал (это по-балкански). Поехав и найдя его дом по указанному адресу, мы врача не застали. Моя попытка номер два тоже оказалась неудачной.

И вот, некоторое время спустя мы с утра собрались с женой в Солнцев Бряг встретиться с её хорошей знакомой по старой работе. Мы предупредили её, во сколько прибудем на местный автовокзал. Попросили у Бога благословение на предстоящее путешествие, чтобы всё было по воле Его, и пошли заранее на нашу остановку.

Но с самого начала «что-то пошло не так». В микроавтобусе было несколько свободных мест, но водитель отказывался нас брать, так как эти места были уже куплены пассажирами в том самом Обзоре. Автобус уже начал трогаться, когда я предложил водителю хотя бы довести нас до Обзора, где больше проходящих рейсов, и он согласился.

Мы выбрались из автобуса с чувством возмущения и ропота. Нет, не на Бога, а на болгарские автобусные линии. Нам удалось купить билеты на рейс через час, но наши планы рушились на глазах, и мы могли опоздать на встречу.

И тут мне пришла мысль. А не сходить ли нам снова до ветеринара, вдруг мы его застанем? Он оказался на месте. Мы объяснили, что нам нужно, и он пообещал достать «Бравекто» через несколько дней. А мне как раз пришла смс для активации Viber.

До нас с женой одновременно дошло, что за всем происходящим стоит Бог. Что это по Его воле, о которой мы Его просили утром, нам не досталось мест в автобусе, чтобы мы смогли попасть к ветеринару. А причиной нашего недовольства и ропота было наше маловерие.

К слову, места на новом рейсе нам достались козырные — впереди рядом с водителем. Когда тебя мотают по серпантину, — самое то. А к автовокзалу Солнцев Бряг мы прибыли вовремя, минута в минуту.

Через несколько дней я списался с ветеринаром в Viber. Он сказал, что я могу приходить. 18 тысяч шагов туда и обратно — и столь желанная коробочка с препаратом у нас.

Я стал замечать, что в моей жизни такие вот уроки веры случаются всё чаще. Бог хочет научить меня доверять Ему полностью и помочь моему маловерию. Особенно такие уроки важны, когда в твоей жизни существует серьёзная проблема, постоянно приносящая боль, и нужно верить, даже когда не видно просвета и ты не понимаешь, как Бог сможет всё разрешить.

Такие уроки раскрывают нам любящего Небесного Отца, Который печётся не только о людях, птицах небесных и полевых цветках, но и о джек-рассел-терьере, живущем под жёсткими санкциями. Просто до слёз.

Роман Земцов