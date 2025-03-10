Успеть увидеть сына

Как важно в трудную минуту почувствовать и увидеть, что Бог с тобой, Он заботится о тебе!

Тяжёлое время ковида стало для меня временем двойной скорби. Не только потому, что он не миновал и меня, — я попала в больницу и еле выкарабкалась, — но и потому, что чуть раньше ушёл из жизни мой старший взрослый сын.

Страшное известие об этом прилетело по телефону ко мне в Норвегию из Мурманска от моего младшего сына.

Это был вечер обычного осеннего дня. Мы с приятельницей, такой же, как я, вдовой, сидели за чашкой чая, пересматривая в альбоме фотографии из «лучших времён». Накануне днём она неожиданно приехала ко мне из другого городка на своей машине погостить пару дней. Давно не виделись, успели обговорить многое и теперь просто отдыхали перед сном.

И вот этот страшный звонок… Надо ли описывать моё состояние! Мне сделалось так плохо, что расхотелось жить. Приятельница, как могла, старалась помочь мне, успокоить. Придя в чувство, я удалилась в спальню, опустилась на колени и, рыдая, взмолилась к Господу с просьбой утешить в свалившемся горе, укрепить меня и помочь добраться до Мурманска, чтобы успеть попрощаться с сыном. Потом дрожащим голосом заказала по телефону билет на ближайший самолёт до пограничного с Россией Киркенеса. Выходило, что выезжать к тому рейсу требовалось этой же ночью. До аэропорта — три часа езды. Как быть? «Я подвезу», — решила приятельница.

Не помню, как мы ехали те три часа извилистой дорогой норвежскими фиордами, потому что всё это время находилась в полуобморочном состоянии. Как и в самолёте потом.

В Киркенесе требовалось получить в российском консульстве разрешение на въезд в Россию. Их выдавали, как выяснилось, с 14 часов, а день только начался. Потом ещё нужно было добраться до границы, а затем уже — до Мурманска!

Обратилась к первому же попавшемуся таксисту-норвежцу и узнала от него, что автобусы из Мурманска доезжают только до погранперехода-таможни, а потом возвращаются. Билеты на них заказывают заранее — за сутки и более. У меня опять слёзы. «Господи, помоги успеть к сыну!» — мысленно взмолилась я.

Узнав о моём горе, норвежец сказал, что его знакомый русский таксист возит пассажиров из Мурманска и с полчаса назад он приезжал к погранпереходу, а теперь, вероятно, отправился в обратный путь. Добавил, что может дать номер его телефона на всякий случай. Конечно, я ухватилась за эту любезность, сразу стала звонить. Оказалось, что тот русский водитель — на пути в Мурманск и уже подъезжает к городу Заполярному. Неожиданно он, на моё счастье, согласился вернуться за мной к границе.

«Отвезите меня к погранпереходу», — попросила я норвежца, внезапно решив не думать о консульском разрешении: будь что будет! Ведь в мыслях было одно: успеть увидеть сына.

Это удивительно, но пограничники пошли мне навстречу и разрешили выезд без консульского разрешения! И вернувшееся от Заполярного такси стояло и ожидало меня, оказывается, около часа.

По дороге разговорились с таксистом, и оказалось, что он учился на одном курсе с моим сыном в университете в Мурманске.

Когда мы приехали и я достала свой кошелёк, он отказался от денег. Сказал, что это будет его вклад в оказание мне поддержки в такой горестный для меня день.

Ну не благ ли Господь?! Его любящую руку, Его отцовскую помощь я увидела явственно. И в том, что приятельница моя приехала ко мне именно в тот день, хотя приглашала я её уже давно. И в том, что она сразу вызвалась отвезти меня в аэропорт, хотя путь её, тоже дальний, к себе домой лежал совсем в другую сторону. И подвернувшийся норвежец, знакомый с русским водителем. И помощь российских пограничников… И отзывчивость мурманского таксиста, знавшего, как оказалось, моего сына!

Моя рана всё ещё кровоточит. Но тот пример явного участия Бога в моей непростой жизненной ситуации ещё более укрепил мою веру. Ведь я увидела, что, когда нам особенно тяжело, Господь Сам несёт нас на Своих руках!

Валентина Я., Северная Норвегия