Устав семейной жизни в свете Библии

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Священное Писание содержит в себе немало советов и правил относительно семейной жизни. Если супруги строят свою жизнь, основываясь на библейских правилах, их брачный союз благословляется Богом и приносит счастье не только супругам, но и их детям.

Муж

Основные положения

1. Муж — мужчина (Книга Бытие 1:27, 28).

2. Муж есть образ и слава Божия (1 Послание к коринфянам 11:7).

3. Всякому мужу глава Христос (1 Послание к коринфянам 11:3).

Муж обязан

1. Оставить своих отца и мать, «прилепиться к своей жене и стать с ней одной плотью» (Книга Бытие 2:24).

2. Любить свою жену как самого себя, как своё тело (Послание к ефесянам 5:28).

3. Финансово обеспечивать и заботиться о жене (Послание к ефесянам 5:29).

4. Благоразумно обращаться с женой (1 Послание Петра 3:7).

5. Оказывать жене честь (1 Послание Петра 3:7)

6. Оказывать жене должное (интимное) благорасположение (1 Послание к коринфянам 7:3)

7. Передать своей жене полную власть над своим телом (1 Послание к коринфянам 7:4).

8. Быть всегда трезвым, целомудренным, благоразумным, сдержанным, держать себя с достоинством, быть гостеприимным, не сребролюбивым, должен быть хорошим главой собственного семейства, держать своих детей в повиновении и в должном уважении к себе (1 Послание Тимофею 3:3, 4).

9. Быть верным жене до смерти (Евангелие от Матфея 19:6).

10. Быть попечительным о семье (1 Послание Тимофею 5:8).

Мужу запрещается

1. Желать жены ближнего своего (Книга Второзаконие 5:21).

2. Смотреть на другую женщину с вожделением (Евангелие от Матфея 5:28).

3. Разводиться с женою (Евангелие от Матфея 19:6).

4. Прелюбодействовать (1 Послание к коринфянам 6:9, 10).

5. Уклоняться от интимных отношений со своей женой (1 Послание к коринфянам 7:5).

6. Быть суровым к жене (Послание к колоссянам 3:19).

Жена

Основные положения

1. Жена — женщина (Книга Бытие 1:27, 28).

2. Жена есть слава мужа (1 Послание к коринфянам 11:7).

3. Жена создана для мужа (1 Послание к коринфянам 11:8, 9).

4. Жене глава муж (1 Послание к коринфянам 11:3).

Жена обязана

1. Любить мужа и детей (Послание к Титу 2:4).

2. Повиноваться своему мужу, как Господу (Послание к ефесянам 5:22).

3. Бояться (уважать) своего мужа (Послание к ефесянам 5:33).

4. Быть покорной мужу (1 Послание Петра 3:6).

5. Заботиться не столько о внешней, сколько о внутренней духовной красоте (1 Послание Петра 3:3).

6. Оказывать мужу должное (интимное) благорасположение (1 Послание к коринфянам 7:3).

7. Быть целомудренной, чистой, богобоязненной, кроткой (1 Петра 3:2–4).

8. Быть благочестивой и благодетельной (Книга Притчей 31).

9. Быть верной мужу до смерти (1 Послание к коринфянам 7:39).

10 Заботиться об устроении дома (Книга Притчей 14:1).

Жене запрещается

1. Домогаться власти над мужем (1 Послание Тимофею 2:12).

2. Разводиться с мужем (1 Послание к коринфянам 7:10).

3. Прелюбодействовать (1 Послание к коринфянам 6:9, 10).

4. Уклоняться от интимных отношений со своим мужем (1 Послание к коринфянам 7:5).

5. Быть сварливой (Книга Притчей 21:9).

6. Быть глупой (Книга Притчей 14:1).

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (267) июль 2019 г.