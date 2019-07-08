Устав семейной жизни в свете Библии

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Священное Писание содержит в себе немало советов и правил относительно семейной жизни. Если супруги строят свою жизнь, основываясь на библейских правилах, их брачный союз благословляется Богом и приносит счастье не только супругам, но и их детям.
Муж
Основные положения
1. Муж — мужчина (Книга Бытие 1:27, 28).
2. Муж есть образ и слава Божия (1 Послание к коринфянам 11:7).
3. Всякому мужу глава Христос (1 Послание к коринфянам 11:3).
Муж обязан
1. Оставить своих отца и мать, «прилепиться к своей жене и стать с ней одной плотью» (Книга Бытие 2:24).
2. Любить свою жену как самого себя, как своё тело (Послание к ефесянам 5:28).
3. Финансово обеспечивать и заботиться о жене (Послание к ефесянам 5:29).
4. Благоразумно обращаться с женой (1 Послание Петра 3:7).
5. Оказывать жене честь (1 Послание Петра 3:7)
6. Оказывать жене должное (интимное) благорасположение (1 Послание к коринфянам 7:3)
7. Передать своей жене полную власть над своим телом (1 Послание к коринфянам 7:4).
8. Быть всегда трезвым, целомудренным, благоразумным, сдержанным, держать себя с достоинством, быть гостеприимным, не сребролюбивым, должен быть хорошим главой собственного семейства, держать своих детей в повиновении и в должном уважении к себе (1 Послание Тимофею 3:3, 4).
9. Быть верным жене до смерти (Евангелие от Матфея 19:6).
10. Быть попечительным о семье (1 Послание Тимофею 5:8).
Мужу запрещается
1. Желать жены ближнего своего (Книга Второзаконие 5:21).
2. Смотреть на другую женщину с вожделением (Евангелие от Матфея 5:28).
3. Разводиться с женою (Евангелие от Матфея 19:6).
4. Прелюбодействовать (1 Послание к коринфянам 6:9, 10).
5. Уклоняться от интимных отношений со своей женой (1 Послание к коринфянам 7:5).
6. Быть суровым к жене (Послание к колоссянам 3:19).
Жена
Основные положения
1. Жена — женщина (Книга Бытие 1:27, 28).
2. Жена есть слава мужа (1 Послание к коринфянам 11:7).
3. Жена создана для мужа (1 Послание к коринфянам 11:8, 9).
4. Жене глава муж (1 Послание к коринфянам 11:3).
Жена обязана
1. Любить мужа и детей (Послание к Титу 2:4).
2. Повиноваться своему мужу, как Господу (Послание к ефесянам 5:22).
3. Бояться (уважать) своего мужа (Послание к ефесянам 5:33).
4. Быть покорной мужу (1 Послание Петра 3:6).
5. Заботиться не столько о внешней, сколько о внутренней духовной красоте (1 Послание Петра 3:3).
6. Оказывать мужу должное (интимное) благорасположение (1 Послание к коринфянам 7:3).
7. Быть целомудренной, чистой, богобоязненной, кроткой (1 Петра 3:2–4).
8. Быть благочестивой и благодетельной (Книга Притчей 31).
9. Быть верной мужу до смерти (1 Послание к коринфянам 7:39).
10 Заботиться об устроении дома (Книга Притчей 14:1).
Жене запрещается
1. Домогаться власти над мужем (1 Послание Тимофею 2:12).
2. Разводиться с мужем (1 Послание к коринфянам 7:10).
3. Прелюбодействовать (1 Послание к коринфянам 6:9, 10).
4. Уклоняться от интимных отношений со своим мужем (1 Послание к коринфянам 7:5).
5. Быть сварливой (Книга Притчей 21:9).
6. Быть глупой (Книга Притчей 14:1).