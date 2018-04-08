Утро воскресения

Евангелие от Иоанна, глава 20

1 В первый же [день] недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было ещё темно, и видит, что камень отвален от гроба.

2 Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его.

3 Тотчас вышел Пётр и другой ученик, и пошли ко гробу.

4 Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее Петра и пришёл ко гробу первый.

5 И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошёл [во гроб].

6 Вслед за ним приходит Симон Пётр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие,

7 И плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте.

8 Тогда вошёл и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал.

9 Ибо они ещё не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мёртвых.

10 Итак, ученики опять возвратились к себе.

11 А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб,

12 И видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса.

13 И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его.

14 Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус.

15 Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его.

16 Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни! — что значит: «Учитель!»

17 Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я ещё не восшёл к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: «восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему».

18 Мария Магдалина идёт и возвещает ученикам, что видела Господа и [что] Он это сказал ей.

30 Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей.

31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.

Библия, каноническое издание, синодальный перевод

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (252) апрель 2018 г.