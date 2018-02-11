Уважение к мужу – секрет счастливой семьи

Непростая задача
Если говорить об уважении к мужьям, то следует признать, что многие женщины не всегда понимают, что это означает для мужчин. Причина заключается в психологических отличиях между мужчиной и женщиной. Конечно, и женщины нуждаются в уважении, но жизнь показывает, что замужние женщины более всего жалуются на недостаток любви со стороны мужа, а мужчины — на недостаток уважения со стороны жены. Поэтому апостол Павел писал: «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа» (Ефесянам 5:33). Слово «боится», которое апостол упоминает в своём наставлении к женам, в данном контексте относится как раз к сфере уважения.
Восточная мудрость
На востоке говорят: «Если жена будет уважать мужа, то его будут уважать соседи; если будут уважать соседи, то будет уважать весь аул; а если его уважает аул, значит, будет уважать весь мир». Уважительное отношение к мужу — это его «топливо». Для женщины, которая не только любит своего мужа, но и уважает его, мужчина захочет «свернуть горы».
Что такое уважение
Уважать отнюдь не означает подвергнуть себя на абсолютное и безоговорочное подчинение или подавление. Мужчины совершенно не хотят видеть дома безмолвную и безвольную рабыню. Уважать мужа — это искреннее признавать его достоинства. Это значит осознавать то, что именно он является для вас самым первым человеком в жизни, а все остальные дорогие вам люди, включая детей, родителей и подруг, уступают ему по значимости.
Только в той семье, где жена искренне уважает своего мужа, доверяет его решениям, происходит полноценное воспитание детей. Когда же придёт время и взрослым детям создавать свои собственные семьи, помня взаимоотношения матери и отца, они будут иметь все шансы построить правильную модель взаимоотношений со своими супругами и избежать многих проблем.
Что значит уважать мужа на практике?
Главная и фундаментальная потребность мужчин заключается в его большом желании заботиться о любимых, особенно когда к нему будет проявлено достаточно уважения. Муж чувствует себя мужчиной, когда несёт на себе ответственность не только за себя, но и за всю семью.
На практике, уважать мужа значит:
- Ценить его труд как кормильца семьи.
- Признавать его статус и авторитет как лидера.
- Признавать его мужскую силу.
- С пониманием относиться к его интересам и увлечениям.
- Признавать его заслуги и достижения.
- Доверять его решениям.
- Ценить то, что он делает для вас, и говорить ему об этом.
- Внимательно слушать, когда он говорит.
- Разговаривать с ним без высокомерных оттенков в голосе.
- Не критиковать и не делать ему замечаний в присутствии детей и посторонних людей.
- Уважать его родителей.
Уважая и ценя своего мужа, вы совершаете вклад в поддержку хороших взаимоотношений. Вы вкладываете в своё будущее, в свою семью и своих детей. Уважение и любовь формируют цепную и ответную реакцию.
Будьте счастливы!
Олеся Верещак, психолог, педагог, газета «Акцент»