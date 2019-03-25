В Дании увольнение учителя-адвентиста из-за соблюдения субботы признано незаконным

Учитель средней школы Адвентист седьмого дня, которого уволили за отказ от участия в открытом мероприятии в субботу, получил поддержку иска против увольнения от Датского совета по вопросам равного обращения.

Решение Правления о том, что школа нарушила Закон о равном обращении, стало заголовком в нескольких датских новостных службах, а также в Ankestyrelsen (Национальном апелляционном совете). Kristeligt Dagblad, ведущая газета по этике и религии, разместила эту статью на первой полосе.

Преподавателю-адвентисту, специальность которого — физическое воспитание, было предложено принять участие в мероприятии, посвященному дню открытых дверей, в целях популяризации школы. Руководители учреждения считают, что было крайне важно представить результаты его занятий по физическому воспитанию. Поскольку адвентист — единственный учитель, специализирующийся в этой области, школьные администраторы приняли решение потребовать его посещения, несмотря на то, что были полностью осведомлены о его религиозных убеждениях.

Учитель, имя которого не назвали по юридическим причинам, подчеркнул, что в подобных случаях это никогда не вызывало проблем, поскольку он всегда мог найти себе замену, чтобы заменить его на мероприятиях. Для этого учитель-адвентист подготовил подробное письменное описание, которому должен следовать замещающий его преподаватель, а также дал указание старшим ученикам, которые должны были принять участие и помогать в этом мероприятии.

Церковь адвентистов седьмого дня в Дании следила за этой историей и поддерживала учителя на протяжении всего процесса. Администрации средней школы было дано 14 дней, чтобы выплатить учителю компенсацию, или в противном случае, им придется предстать перед судом.

«Я рад, что дело было решено в нашу пользу», — сказал Томас Мюллер, президент адвентистской церкви в Дании. «Этот вердикт будет побуждать других членов церкви оставаться верными своим убеждениям. Суббота — это драгоценный дар и благословение, которое мы должны поддерживать и защищать», — добавил он.

Дания имеет давнюю историю религиозной свободы, но последние сообщения свидетельствуют о некоторой неопределенности относительно того, насколько хорошо религиозные меньшинства защищены на рабочем месте. «Этот случай дал понять, что работодатели должны практиковать разумное приспособление к религиозным убеждениям и практикам своих сотрудников», — сказал Лассе Бех, директор отдела по связям с общественностью и религиозной свободы (PARL) Адвентистской церкви в Дании.

Бех отмечает, что многие предприятия рекламируют себя как имеющие ценности и принимающие религиозное и этническое разнообразие. Он признает, что в большинстве случаев учреждения и компании возглавляются профессиональным руководством, которое стремится найти прагматичное решение, когда потребности предприятия вступают в конфликт с совестью одного из сотрудников. «Некоторые работодатели менее терпимы, — сказал он, — но мы редко видим, чтобы кто-то терял из-за этого работу».

Новости Трансъевропейского дивизиона

Источник: logosinfo.org по материалам Adventist Review

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2019 г.