В чём нуждается Ваша жена

Делать что-то для других так, как мы считаем нужным, — это эгоистичная, незрелая форма любви. Чтобы сделать свою половинку счастливой, нам нужно знать, в чём она нуждается.

Ценность для мужа. Вашей жене необходимо чувствовать, что вы цените её. Покажите ей, что она более важна, чем ваша мать, дети, друзья, работа. Сила любви женщины по отношению к мужу постепенно ослабевает, когда он начинает предпочитать ей других людей или другую деятельность. Чтобы брак процветал, жене необходимо знать, что она занимает особенное место в сердце мужа.

Поддержка. Когда ваша жена находится в состоянии стресса и страдает, ей необходимо знать, что вы готовы поддержать и утешить её, как самый близкий человек, не требуя объяснений и не делая выговоров. Выслушать всё, что она говорит, не делая критических замечаний и не предлагая быстрых решений, очень важно.

Общение. Вашей жене необходимо открытое, беспрепятственное общение. Чаще всего препятствием становятся затаённые обиды. Всякий раз выражайте своё искреннее сожаление, если вы обидели свою жену.

Похвала. Вашей жене необходимо слышать похвалу, чтобы почувствовать себя ценностью вашей жизни. Нет неподходящего времени для похвалы. Она понравится вашей жене, когда вы наедине или с детьми, или с друзьями.

Возможность указывать на ошибки. Вашей жене необходимо чувствовать, что она беспрепятственно может указать вам на вашу ошибку, не опасаясь ответного гнева. Когда муж проявляет искреннюю благодарность жене за её замечания, она чувствует себя более свободной и более мягко исправляет его в следующий раз. Придирки не нужны, если есть благодарный слушатель. Жена также больше восхищается мужем, если он благодарит её за совет или замечание.

Защита. Вашей жене необходимо знать, что вы будете защищать и оберегать её. Задайте ей несколько вопросов, чтобы выяснить, чувствует ли она, что вы защищаете её или помогаете ей в следующих областях: финансовое положение в семье, воспитание детей, семейные обязанности, будущее, её отношения с коллегами и родственниками.

Ценность её мнения. Вашей жене необходимо знать, что её мнение ценно. Когда жену исключают из процесса принятия решений, она чувствует себя неуверенно, особенно если решения касаются финансового положения семьи или условий жизни. Её постоянное состояние неуверенности распространяется, как болезнь, вызывая неуверенность в других областях совместной жизни.

Делиться сокровенным. Вашей жене необходимо делить с вами всё: дом, семью, интересы. Многие женщины рассказывали мне о важности близкого общения со своими мужьями — особого момента вместе, — когда дети уложены спать или разговора во время рабочего дня по телефону, за завтраком, обедом, в ресторане за чашечкой кофе. Эти особенные часы, когда можно поделиться сокровенным, могут стать наиболее радостной частью дня женщины.

Объятия. Вашей жене необходимо, чтобы вы чаще её обнимали, чтобы она могла почувствовать близость с вами не только во время интимных отношений.

Если её потребности удовлетворяются, женщина приобретает чувство уверенности и светится изнутри от ощущения благополучия. Часть этого света попадёт и на вас, особенно если вы в первую очередь являетесь причиной её счастья.

Подготовила Анастасия Пачина

По книге Г. Смолли «Если бы только он знал»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (251) март 2018 г.