В Эритрее 30 христиан были арестованы во время свадьбы

«Мало кто слышал о небольшой стране под названием Эритрея, но она имеет особое значение для христиан. С мая 2002 года правительство этого государства стало одним из самых яростных преследователей христиан во всём мире, — объясняет представитель “Голос мучеников-Корея” Хён Сук Фоли. — Её часто называют “Африканской Северной Кореей”, поскольку её президент, как известно, неравнодушен к северокорейской модели поклонения вождям и желает реализовать её в собственной стране».

Свадьбы и похороны являются особенно опасными для эритрейских подпольных христиан. «Это единственные публичные собрания, которые проводят подпольные эритрейские христиане, поскольку регулярные церковные служения им приходится проводить тайно, — говорит представитель Фоли. — Эритрейские власти знают об этом, поэтому внимательно следят за каждой свадьбой, которая проводится в стране, чтобы выявить христиан. Когда подпольным христианам необходимо провести свадебный или похоронный обряды, они обычно обращаются за помощью к пасторам немногих легальных церквей».

Летом 2020 года правительство Эритреи арестовало 30 человек, которые присутствовали на свадебной церемонии, проходившей в столице страны Асмэре.

По словам представителя Фоли, только четыре религии являются законными в Эритрее, и все они находятся под жёстким контролем и подвергаются различным ограничениям. Среди протестантских конфессий разрешены только лютеранские церкви. Многие нелютеранские пасторы Эритреи уже более десяти лет отбывают тюремное заключение или подвергаются пыткам. В Эритрее тюрьмы расположены в жаркой пустыне, а заключённые содержатся в металлических грузовых контейнерах. Из-за сильных преследований христиан многие верующие бегут в соседнюю Эфиопию, где живут в лагерях для беженцев.

Источник новостей: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2020 г.