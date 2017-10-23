В Финляндии выросло число мусульман, принявших Христа

Резкий рост обращений в христианство мигрантов-мусульман отмечается в Финляндии. Об этом свидетельствуют представители местной лютеранской церкви.

При многих лютеранских приходах Финляндии за последнее время начали открываться специальные курсы катехизации для беженцев из мусульманских стран, пожелавших стать христианами. По самым скромным оценкам, за последние годы ряды Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии пополнили несколько сотен бывших мусульман.

Среди тех, кто обращается к христианской вере, преобладают выходцы из Афганистана, Ирана и Ирака. Нередко те, кто переходит из ислама в христианство, сталкиваются с противодействием со стороны близких, придерживающихся традиционного ислама. Многие из тех, кто посещает курсы, говорят, что они испытали разочарование в исламской вере и, скорее всего, никогда не вернутся в Афганистан.

Источник: Христианский мегапортал invictory.com

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (246) октябрь 2017 г.