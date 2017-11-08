С октября в Германии узаконены однополые браки

Закон о «браке для всех» вступил в силу в Германии 1 октября 2017 года. Принятый ранее закон дополнен новым абзацем, согласно которому «брак может быть заключён между двумя лицами разного или одного пола». Вот эти семь слов, которые после вступления закона в силу придали новое значение понятию брак: «между двумя лицами разного или одного пола».

Источник: afmedia.ru

Комментарий редактора: Слова Библии, посвящённые гомосексуализму, немногочисленны, но вполне ясны. Библия категорически запрещает гомосексуализм: «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них» (Левит 20:13). Гибель Содома и Гоморры произошла именно из-за распространённости гомосексуализма среди их жителей.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (247) ноябрь 2017 г.