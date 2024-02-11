Впервые за 60 лет в Израиле найдены фрагменты библейских рукописей

Впервые за последние 60 лет в Израиле в ходе археологических исследований были найдены новые фрагменты Библии. Десятки фрагментов имеют возраст около 1900 лет и написаны на греческом языке. Они были найдены в так называемой «Пещере ужаса» в Иудейской пустыне, на берегу Мёртвого моря.

Пещера ужаса давно известна археологам. Своим названием этот археологический объект обязан раскопкам 1960 г., когда здесь было найдено 40 скелетов мужчин, женщин и детей. Они спрятались в пещере примерно между 132 и 136 гг. по Р.Х. во время восстания Бар-Кохбы. Речь идёт о восстании евреев против римской власти во время правления императора Адриана, которое было подавлено римским легионом с особой жестокостью.

Во время восстания Бар-Кохбы в пещере также были спрятаны фрагменты Библии, содержащие части Ветхого Завета. В частности, это фрагменты из книги 12 «малых пророков», таких как Захария и Наум. Интересно, что в полностью греческом тексте слово «Господь» написано на иврите.

По материалам Седмица.ру