В каком возрасте отдать ребёнка в школу

Один из насущных для многих родителей вопрос: стоит ли отдавать ребёнка в школу в шесть или всё же лучше подождать до семи лет? Нейропсихолог Анна Владимировна Семенович считает, что опережение так же пагубно, как и задержка.

По словам А. В. Семенович, нейрофизиологически именно в семь лет формируются произвольное внимание и многие другие мозговые механизмы, которые позволяют ребёнку быть успешным в обучении. В возрасте шести лет преобладает непроизвольная память, концентрировать внимание ребёнок может максимум 10 – 15 минут, поэтому возможны проблемы с заучиванием материала и усидчивостью. Большинству первоклашкам-шестилеткам крайне сложно высидеть 30 – 40 минут урока.

Практика показывает, что многие из детей, преимущественно мальчики, у которых возникали трудности с освоением образовательной программы и у которых была определена задержка психического развития, пошли в первый класс в 6 лет. Большинство из этих детей с лёгкостью избежали бы такого негативного опыта, если бы их отдали в школу на год позже. Девочкам-шестилеткам легче адаптироваться к школе, чем их ровесникам мальчикам. Это связано с тем, что определённые отделы головного мозга у девочек созревают раньше, чем у мальчиков.

Может показаться, что тут такого, если возраст ребёнка всего на несколько месяцев разнится с возрастом одноклассников, которым уже исполнилось 7 лет? В действительности, разница в возрасте для поступающих в школу детей-шестилеток в сравнении с большинством его одноклассников будет не на пару-тройку месяцев, а почти на год (иногда и больше). Обычно учителя при проведении уроков опираются на более сильных учеников. Ребёнку, поступившему в школу в 6 лет, придётся конкурировать с более старшими детьми не только за школьной партой, но и на перемене, на уроках физкультуры, на школьном дворе. В период подросткового возраста разница в год в сравнении с одноклассниками бывает настолько важным и определяющим фактором, что может стать причиной психологических комплексов и травм. Поэтому год отсрочки от школы может существенно изменить все последующие 11 лет жизни ребёнка и его родителей.

Родителям, принимая решение, в каком возрасте отдать ребёнка в школу, необходимо определить уровень школьной зрелости их чада. Понятие «школьной зрелости» включает в себя интеллектуальный, эмоциональный и социальный аспекты.

Интеллектуальная зрелость — это то, насколько хорошо у ребёнка развиты мышление, внимание, память, восприятие, речь, мелкая моторика. Нужно обращать внимание и на то, может ли ребёнок концентрироваться на одном занятии более 10 – 15 минут; выслушать и понять с первого раза инструкцию к заданию; насколько хорошо развита его речь, достаточны ли словарный запас и уровень знаний об окружающем мире.

Эмоциональная зрелость предполагает, что у ребёнка достаточно развита произвольность, благодаря чему он может долго выполнять даже такое задание, которое для него не особо интересно. Эмоциональная зрелость также включает в себя и умение справляться со своими негативными эмоциями.

Социальная зрелость включает в себя умение ребёнка общаться как со сверстниками, так и со взрослыми, а также мотивационную готовность. Если ребёнок желает пойти в школу только потому, что это является признаком взрослости или потому, что ему купят красивый ранец, или по причине того, что туда ходит его старший брат, то в данном случае о мотивационной готовности речь идти не может. Ребёнок готов пойти в школу, если он стремится получать новые знания, понимает назначение школы. Также будущему первокласснику необходимо понимать разницу между близкими людьми и учителем, соблюдать субординацию, уметь подчиняться правилам, которые обозначает педагог. И, конечно же, социальная зрелость включает в себя и умение разрешать конфликтные ситуации со сверстниками.

Пусть Бог даст каждому родителю мудрость, как строить развитие и обучение своих детей.

Татьяна Кудашова,

педагог-психолог

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2019 г.