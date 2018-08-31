Много лет христиане в Китае молились о том, чтобы президент Си принёс в страну больше религиозной свободы. Однако сейчас по стране прокатилась новая волна гонений. Христиан сажают в тюрьмы, а церкви уничтожают.

Обломки бетона и несколько стульев – вот всё, что осталось от домашней церкви в провинции Хенань. Сцены, вроде этой, становятся обыденными при правлении пожизненного президента Китая Си Цзиньпина.

На протяжении многих лет здесь поклонялись Богу сотня китайских христиан. В прошлом январе чиновники с помощью бензопил уничтожили церковь. Они забрали Библии и компьютеры, а так же арестовали нескольких человек, включая 14-летнюю девочку. Китайские власти говорят, что эта церковь была нелегальной, незарегистрированной и не являлась частью государственного «Патриотического комитета исповедующих христианство».

Организация «China Aid» документирует гонения и помогает их жертвам. Боб Фу говорит, что президент Си запускает новую волну гонений на христиан.

«Мы видим, как насильно уничтожают церкви, а христиан приговаривают к десяти-тринадцати годам за то, что они организовывают мирное поклонение у себя дома», — делится БОБ ФУ, доктор, президент «China Aid».

63-летняя адвентистка Шу Шишуан раньше возглавляла домашнюю церковь из 30-ти человек. Они пели, молились и поклонялись Богу у нее дома. В прошлом марте местные чиновники приказали женщине закрыть церковь.

Но гонения лишь ускоряют рост церкви. Сейчас каждый десятый китаец – христианин. Профессор политических наук Колумбийского университета Эндрю Нейтан объясняет, что чиновники-коммунисты боятся такого быстрого роста.

«Мне кажется, что китайские лидеры смотрят на христианские собрания, как на сухую солому, которая может загореться при определенном сценарии. Они считают, что иностранные силы – США, миссионеры и так далее – хотят поджечь эту солому», — говорит он.

Власти также убрали кресты с крыш как минимум 1700 церквей. Правозащитники и христиане просто исчезают. Одни умирают в тюрьмах, от насилия и издевательств, а другие бегут на Запад. Эта женщина оказалась в Техасе после того, как полиция арестовала ее мужа-пастора. Власти предупредили, что их дети не смогут учиться в Китае из-за их христианской веры. Женщина рассказала, что правительство запрещало членам церкви принимать крещение, а полиция прервала их рождественское служение. Христиане утверждают, что чиновники во многих городах заставляют людей снимать плакаты с Иисусом и крестом и заменять их изображениями президента Си. Фу считает, что это очередная попытка коммунистов полностью контролировать население страны.

«Я считаю, что это связано с идеологией президента Си. Он хочет вернуть Китай на старый путь Мао. Для этого он решил взять под контроль политику и умы людей», — говорит Боб Фу.

Шу Шишуан, бывшая глава домашней церкви, говорит, что правительство не должно считать христиан угрозой: «Мы молимся за страну и за народ. Мы надеемся на то, что наша страна станет лучше, сильнее и будет процветать». Несмотря на нападки правительства, в ближайшие 20 лет Китай станет самой большой христианской страной в мире.

МХН: Кто стоит за этой атакой? Казалось, что в Китае всё шло хорошо?

Гэри Лейн, специальный корреспондент «CBN-News»:

Настолько хорошо, насколько возможно. Но проблема в том, что в прошлом марте коммунистическая партия сказала, что президент Си может быть президентом сколько угодно, что у китайского президента больше нет ограничений по времени на должности. Если он хочет быть президентом всю жизнь – он может быть им. И как любой император, он сразу же взялся за своих соперников. Коммунистическая партия давно считает, что христиане угрожают ее существованию. Ведь пока христиане поклоняются Богу и ищут жизни вечной, они обращаются за правами и привилегиями не к государству, а к Богу.

МХН: Ты сказал в своем репортаже, что Китай на пути к тому, чтобы стать самой большой христианской страной в мире. Как такое возможно, учитывая подобные атаки?

Гонения хороши для церкви. Много лет назад мне говорил об этом почивший Сэмюэл Лэмб. Он провёл в тюрьме 20 лет, и он как-то сказал: «До того как я оказался в тюрьме впервые, в церкви было лишь 200 прихожан. Когда же я вышел на свободу, их было уже 900. После этого у церкви конфисковали имущество – и церковь выросла до двух тысяч человек. Гонения хороши для церкви. Благодаря им церковь растет».

Китайское правительство думает, что если закроет двери церкви, то это конец. Но люди рассеиваются по стране и организовывают свои домашние церкви, которые начинают расти. И к 2030 году в Китае, скорее всего, будет 240-250 миллионов христиан. Больше всего в мире.

МХН: Гэри, что может всемирная церковь сделать, чтобы помочь сейчас Китаю?

Я спросил об этом китайских верующих, когда встретился с ними. Они сказали: «Во-первых, нам нужны Библии. Мы не можем просить их у правительства, потому что они дают очень мало. И мы привозим Библии нелегально, т.к. нам нужно больше. А также – молитва».

Поддержите их молитвой и посильной помощью.

Источник: МХН

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2018 г.