В Колумбии адвентисты раздают велосипеды

В начале этого месяца в рамках специальной инициативы«Колеса для обучения», возглавляемой Церковью Адвентистов Седьмого Дня, четыреста новых велосипедов были подарены детям, живущим в этнической общине народа вайю на севере Колумбии. Этот вид транспорта поможет детям из коренного населения посещать занятия в школе и не бросать учебу.

Ранее 1000 велосипедов были пожертвованы детям, живущим в Урибии, Ла-Гуахира, на самой засушливой территории этого региона. Также в прошлом году было роздано более 600 велосипедов.

Десятки детей вместе с членами их семей, которые живут в четырех общинах, состоящих из деревенских хижин, с нетерпением ожидали крайне необходимый им транспорт. Десятки руководителей и добровольцев из членов Адвентистской церкви раздавали новые велосипеды жителям деревень. По словам Пастора Маурисио Буитраго, директора отдела молодежного служения Церкви на севере Колумбии и главного организатора инициативы «Колеса для обучения», это очень скромные, малоимущие семьи, но имеющие богатое культурное наследие.

«Мы получили такое количество новых велосипедов стоимостью около 50 долларов США за каждый, благодаря международным пожертвованиям, поддержке Интерамериканского дивизиона и частных компаний из Колумбии, таких как «Эль-Чиклиста», — сказал пастор Буитраго.

«Эль-Чиклиста» — это компания, существующая уже 25 лет и принадлежащая семье адвентистов, присоединилась к этой инициативе и пожертвовала десять процентов своих доходов, а еще один велосипед на каждые десять купленных.

«Мы очень рады находиться здесь, в Ла-Гуахире, жертвуя и содействуя работе Господа, — сказала Долли Монкада из «Эль-Чиклиста». — Несомненно, стоит служить Господу, ибо Он обильно благословляет Своих детей и всех людей, которые хотят трудиться для Него».

Программа «Колеса для обучения» стремится содействовать образованию детей, помогая им добраться до школы, — сказал пастор Буитраго. — Во многих случаях им приходится идти пешком три или четыре часа по грунтовым дорогам, находящимся в пустынном климате, чтобы добраться до школы, — добавил он. — Новые велосипеды значительно сокращают время, потраченное на путь. Кроме того, местные власти сообщают, что со времени пожертвований велосипедов в прошлом году в регионе значительно снизилось количество учеников, бросивших учебу в школе».

Для многих детей велосипед — лучший подарок, который они когда-либо получали.

«Благодаря Богу я получил этот новый велосипед, поэтому я могу поехать в школу и не пропустить занятия», — сказал Дженит Дэвид Гутьеррес. — Мы можем стать плохими детьми, если не будем учиться, поэтому я хочу учиться каждый день и всегда, независимо от того, как далеко находится школа, потому что я хочу быть образованным человеком».

Лурдес Пухаяна была в восторге, когда получила новый велосипед. «Здесь в Вайю у нас много нужд, — сказала Пухаяна. — Я очень рада, что мне подарили особенный подарок, чтобы мы могли ездить в школу».

«Главным приоритетом в нашей администрации является образование, и проблема заключалась в том, как дети будут добираться до школы, — сказала Джайнет Даза, руководитель социальной работы в Урибии. — Мы начали осуществлять этот проект с Церковью Адвентистов Седьмого Дня, и очень много общин получили от него пользу. Мы по-прежнему призываем директоров школ и учителей мотивировать учеников на то, чтобы содержать велосипеды в хорошем состоянии, чтобы они могли продолжать ездить в школу и не бросать учебу».

По словам организаторов, каждый день полиция также присматривает за детьми, едущими на велосипедах.

«Колеса для обучения — это отличная программа, и я надеюсь, что они смогут продолжить эти мероприятия, чтобы улучшить качество жизни детей, особенно детей из народности вайю», — сказал Мануэль Мехиа, старший офицер полиции, ответственный за гражданскую безопасность и профилактику в муниципалитете Урибия.

Пастор Буитраго сказал, что несколько механиков, ремонтирующих велосипеды, присоединились к добровольцам, которые путешествовали для распространения велотранспорта, и отремонтировали некоторые из велосипедов, розданных детям в прошлом году, потому что велосипеды подверглись воздействию солнца, морской соли, а также были не в очень хорошем состоянии из-за того, что многие дети ездили на одном велосипеде по трое сразу.

Пастор Буитраго рассказал, что проект, который освещался в местных СМИ, будет продолжен в следующем году в двух направлениях. «Видя потребность в ремонте велосипедов, мы планируем вернуться на неделю с группой механиков-добровольцев, чтобы проверить состояние велосипедов и подтвердить, что они используются только для перевозки детей в школы», — сказал пастор Буитраго.

Также он отметил, что многие местные жители хотят больше узнать о Церкви Адвентистов Седьмого Дня и ее вероучении. «В следующий раз мы планируем взять с собой церковную литературу для тех, кто хочет узнать больше о Церкви и Боге», — сказал он.

Ширли РУЭДА,

по материалам «Adventist Review»

Источник: adventist.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2017 г.