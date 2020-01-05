В Мексике адвентистская церковь установила памятник открытой библии

На памятнике изображена открытая Библия, которая гласит: «Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откровение 22:20). Целью проекта является признание Библии в качестве руководства для личности и общества. Данный проект направлен на то, чтобы привлечь внимание общественности к чтению Писаний. Это последний из восьми таких памятников, построенных адвентистской церковью во всех восьми поместных церковных регионах или местных полях в штате Чьяпас в рамках инициативы, начатой в 2018 году и названной «Годом Библии».

Источник: Adventist Review

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2020 г.