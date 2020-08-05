В Москве прошла первая конференция научного сообщества «Разумный замысел»

Сообщество «Разумный замысел» возникло в 2019 г. по инициативе российского биолога Ильи Рухленко, автора знаменитой книги «Что ответить дарвинисту», и объединило учёных различных дисциплин, которые не разделяют господствующую в официальной науке теорию происхождения мира в результате неуправляемых физических процессов.

Главная задача организации Сообщества — популяризация научных данных, свидетельствующих о разумном устройстве мира и невозможности самозарождения и саморазвития живой материи.

К началу конференции открылся новый сайт Сообщества — biolar.ru, на котором представлено множество интересных материалов, в том числе подборка научных свидетельств в пользу разумного замысла и полной несостоятельности дарвинизма.

На конференции выступали российские учёные, которые уже многие годы профессионально занимаются разработкой теории разумного замысла в науке. Это кандидат географических наук Ю. Н. Голубчиков, доктор геолого-минералогических наук А. В. Лаломов, доктор биологических наук А. Н. Лунный, биолог А. С. Хоменков.

Сообщество «Разумный замысел» не ограничивается только научной и просветительской деятельностью. Оно намерено бороться за устранение из учебников по эволюции устаревших и давно опровергнутых положений, пересмотр которых крайне невыгоден эволюционистам. А также ходатайствовать о внесении дополнений в образовательную программу, дающих возможность информировать учащихся школ о сохраняющихся в идее биологической эволюции противоречиях.

Источник новостей: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2020 г.