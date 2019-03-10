В Мьянме местные власти приняли закон, запрещающий нанимать христиан на работу

Власти в буддийской деревне в Мьянме недавно приняли закон, запрещающий буддистам нанимать христиан на работу, сдавать в аренду или продавать что-либо христианам.

Как рассказали в служении «Голос мучеников», из-за закона верующие в деревне не могут покупать себе еду. Каждый день деревенские власти оказывают давление на христиан, чтобы те вернулись к буддизму, обещая, что если они это сделают, то смогут снова покупать продукты питания.

«Это не игра, — рассказал один христианин, — мы были крещены. Мы верим во Христа на 100%, и мы умрём, веруя».

Когда недавно буддийский продавец продал банан христианину, его задержали на три дня и оштрафовали на сумму, эквивалентную 65 долларам. Позже этот человек решил стать христианином, попросив другого верующего обучать его Библии и крестить его, потому что он увидел, что буддисты ошибаются.

«Молитесь, чтобы этот человек возрастал и твёрдо держался своей веры, несмотря на преследования, с которыми он, вероятно, столкнётся. Молитесь, чтобы все верующие в деревне любили тех, кто их преследует, вдохновляя других буддистов узнавать больше об Иисусе, — призвали в служении. — Молитесь за усилия ”Голоса мучеников” по обеспечению этих верующих пищей».

«Голос мучеников» — некоммерческая межконфессиональная христианская организация, чья работа посвящена помощи преследуемой церкви по всему миру. Служение было основано в 1967 году пастором Ричардом Вурмбрандом, который 14 лет находился в тюрьмах коммунистической Румынии за свою веру во Христа. Его жена Сабина была в тюрьме три года.

По материалам invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (263) март 2019 г.