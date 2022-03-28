В начале пути

Наш рассвет благословляя, начинает нас вести

Тот, Кто смыслом наделяет все напрасные пути.

Тот, Кто сердце зажигает пламенеющим огнём.

Тот, Кто мысли очищает и любовь в нас льёт дождём.

Тот, Кто ждёт от нас лишь слова, только жажды и мольбы —

Даст тогда Он силы снова, ощущенье полноты.

Тот, Кто ждёт заблудших, падших на дороге ко кресту.

Тот, Кто в каждом раскрывает силу, мудрость, чистоту…

Ты — Отец, что ждёт весь вечер.

Ты — тот Друг, кто жаждет встречи.

Ты — мелодия любви.

Песней стань, во мне живи!

Подари мне море красок, мысли светлые пошли.

Научи к Тебе стремиться, в сердце Свой Закон впиши.

Я прошу, о Боже чудный, будь советником Ты мне.

Не оставь в дороге трудной, главным будь в моей судьбе!

Елизавета Яковицкая, 15 лет, г. Санкт-Петербург

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.