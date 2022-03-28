В начале пути

Наш рассвет благословляя, начинает нас вести
Тот, Кто смыслом наделяет все напрасные пути.
Тот, Кто сердце зажигает пламенеющим огнём.
Тот, Кто мысли очищает и любовь в нас льёт дождём.
Тот, Кто ждёт от нас лишь слова, только жажды и мольбы —
Даст тогда Он силы снова, ощущенье полноты.
Тот, Кто ждёт заблудших, падших на дороге ко кресту.
Тот, Кто в каждом раскрывает силу, мудрость, чистоту…
Ты — Отец, что ждёт весь вечер.
Ты — тот Друг, кто жаждет встречи.
Ты — мелодия любви.
Песней стань, во мне живи!
Подари мне море красок, мысли светлые пошли.
Научи к Тебе стремиться, в сердце Свой Закон впиши.
Я прошу, о Боже чудный, будь советником Ты мне.
Не оставь в дороге трудной, главным будь в моей судьбе!
Елизавета Яковицкая, 15 лет, г. Санкт-Петербург
Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.