В небо смотрю, не могу наглядеться:
Звёзды мерцают, сияет Луна…
Снова к Тебе запрокинуто сердце
И воцаряется в нём тишина.
Тают, как снег на ладони, все звуки.
Слёзы из глаз, и они не мои.
Сердца касаются тёплые руки,
Руки Твоей молчаливой любви.
Пью, как напиток, торжественный воздух.
У благодати не видно краёв.
Падают прямо в глаза эти звёзды.
Как удивительно всё, что Твоё.
Тихо душа покидает границы
Мелочной грешной земной суеты.
Боже, дерзаю к Тебе обратиться,
Помня кто я, понимая кто Ты.
Радость открою Тебе и печали,
Вечной любви надевая венец.
Снова в меня, как когда-то вначале,
Жизнь и надежду вдыхает Творец.
Татьяна Хлопкова