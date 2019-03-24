В небо смотрю, не могу наглядеться:

Звёзды мерцают, сияет Луна…

Снова к Тебе запрокинуто сердце

И воцаряется в нём тишина.

Тают, как снег на ладони, все звуки.

Слёзы из глаз, и они не мои.

Сердца касаются тёплые руки,

Руки Твоей молчаливой любви.

Пью, как напиток, торжественный воздух.

У благодати не видно краёв.

Падают прямо в глаза эти звёзды.

Как удивительно всё, что Твоё.

Тихо душа покидает границы

Мелочной грешной земной суеты.

Боже, дерзаю к Тебе обратиться,

Помня кто я, понимая кто Ты.

Радость открою Тебе и печали,

Вечной любви надевая венец.

Снова в меня, как когда-то вначале,

Жизнь и надежду вдыхает Творец.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (263) март 2019 г.