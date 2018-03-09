В ожидании приговора

«Простит ли он меня?» — такой вопрос хотя бы раз мучил каждого человека. В зависимости от того, что мы сделали, он может относиться к близкому человеку или незнакомому, к ребёнку или к Богу. «Простит ли меня Бог?» — это, пожалуй, самый важный вопрос, ведь порой о худших наших поступках знает только Он.

В Евангелии есть история о том, как Бог прощает грехи: «И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи» (Иоанна 8:9–11).

Мария Магдалина стоит перед Иисусом. Она ожидает Его осуждения. «И Я не осуждаю тебя», — сказал Он.

Постойте, она же была виновна! Неужели здесь Иисус смотрит на прелюбодеяние сквозь пальцы? Нет, никогда! Слова Иисуса подтверждают обратное. Сын живого Бога рассматривает блуд как грех, когда добавляет: «Иди и впредь не греши».

Обвинители женщины ушли. Обвинения, таким образом, были официально сняты. Иисус уже сказал, что не собирается её осуждать. Она была свободна, и именно эта милость привела её к глубокому покаянию и изменению сердца.

Подумайте об этом. Если бы Иисус пришёл, чтобы обвинить нас в наших грехах, то во всём мире не хватило бы камней, чтобы побить виновных, не хватило бы самих праведников, чтобы кидать камни.

«Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него» (Иоанна 3:17).

Некоторые полагают, что слова Иисуса: «И Я не осуждаю тебя» (Иоанна 8:11) фактически означают отмену закона. Но на самом деле истина заключается в ином! «Грех есть беззаконие» (1 Иоанна 3:4).

В сущности, Иисус сказал Марии: «Я понесу твоё наказание, потому что люблю тебя. Грех причиняет боль тебе, и он причиняет боль Мне. Я буду жертвой вместо тебя. Поскольку ты любишь Меня, иди и впредь не греши (не нарушай закон)».

«Постойте, — подумает кто–то, — значит, Иисус просит нас быть безгрешными?» Абсолютно. Иисус никогда не может сказать ничего меньше. Грех — болезнь, которая убивала Марию.

Что говорит Иисус? Иди и греши чуть поменьше? Иди и возвратись к проституции? Иисус пришёл спасти нас не во грехе, а от греха: «Он спасёт людей Своих от грехов их» (Матфея 1:21). Мы спасаемся от наказания, власти и присутствия греха. Лично я не претендую на то, что являюсь безгрешным, но я последователь Безгрешного Спасителя. И Иисус оставил мне совершенный пример.

Если я скажу, что Бог не может сохранить меня от греха, то рискую попасть на опасную территорию. В сущности, я говорю: «Дьявол достаточно силён, чтобы искусить меня ко греху, но Иисус недостаточно силён, чтобы сохранить меня от греха». Писание обещает: «Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» (1 Иоанна 4:4). Изобретая оправдание греху, я, таким образом, снова грешу.

Я также будто бы обвиняю Бога в грубой и жестокой несправедливости, поскольку Он просит меня о невозможном, а потом наказывает за то, что я этого не выполняю. Это можно сравнить с отцом, который просит своего начинающего ходить ребёнка дотронуться до потолка. А когда малыш становится на цыпочки, чтобы дотянуться до трёхметровой высоты, безуспешно подпрыгивает на своих пухлых ножках и всё равно не достаёт, отец опускает тяжёлую руку и бьёт ребенка, сбивая его с ног: «Я сказал тебе дотронуться до потолка, а ты меня не послушался!»

Отвратительная картина. Но предположим, я прошу своего малыша дотронуться до потолка и, когда он изо всех сил тянется вверх, чтобы сделать невозможное, нежно беру его на руки и поднимаю к цели. Так изображает Бога Библия.

Грех — это не единичное отступление; это повторяющийся поступок, стиль жизни. Мы рабы своих грехов до тех пор, пока Иисус нас не спасёт. Иисус нас спасает. Мы можем случайно упасть и разбить колени, но «грех не должен над вами господствовать», как пишет апостол Павел (Римлянам 6:14).

Там, где в жизни христианина беспрепятственно восседал грех, теперь восседает Иисус, как Господь и Царь. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его» (Римлянам 6:12). Это не значит, что настоящий христианин не будет ошибаться. Иоанн сказал: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника» (1 Иоанна 2:1).

В тот день Мария встретила Иисуса в храме и в первый раз в своей жизни нашла Человека, Который любил её бескорыстной любовью. Она встретила Человека, больше заинтересованного в её душе, чем в её теле. С того момента, как Он сказал ей: «И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Иоанна 8:11), она поняла, что каким-то образом Он займет её место осуждённой. Она видела свирепые взгляды священников и знала, что они не успокоятся, пока не отомстят за своё унижение перед людьми. В тот день в храме Христос стоял между виновной, осуждённой женщиной и её обвинителями. Он понесёт её наказание. То же самое Иисус делает для каждого из нас.

По книге Д. Батчелора «У ног Иисуса»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (251) март 2018 г.