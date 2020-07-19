В Пакистане и на Кубе впервые показали трансляцию богослужений

Впервые в истории в Пакистане пасхальная Месса транслировалась в прямом эфире по государственному телевидению. Такое решение было принято государственной телекомпанией PTV потому, что епископы закрыли храмы на пасхальные торжества, чтобы остановить распространение COVID-19.

Речь идёт о беспрецедентном событии: обычно в Пакистане, стране с мусульманским большинством, лишь сообщали новости о праздновании Пасхи и Рождества, но ни разу богослужения религиозного меньшинства не были показаны в прямом эфире.

В начале апреля подобное решение принял и Центральный комитет Компартии Кубы, ответив на просьбу епископской конференции предоставить эфирное время на радио и телевидении для трансляции некоторых богослужений и проповедей иерархов во время Страстной недели.

Источник новостей: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2020 г.