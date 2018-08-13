Власти Руанды закрыли более восьми тысяч храмов

В Руанде закрыто более восьми тысяч храмов после введения новых норм и требований законодательства, причем один храм бы закрыт прямо во время обряда венчания.

Совет госуправления Руанды продолжает закрывать храмы, деятельность которых не соответствует новым требованиям и нормам, введенным в действие в начале этого года. Требования нового закона настолько жестки, а сроки их исполнения столь коротки, что многие конгрегации не в силах их выполнить. Критики нового закона обвиняют правительство в проведении агрессивной политики строительства светского государства и фактического искоренения веры. По данным государственной новостной службы KT Press, на сегодня в стране закрыто уже более 8000 храмов за несоответствие новым нормам, и это число продолжает расти, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Седмицу и The Christian Post

«Мы попытались найти какую-то логику в политике закрытия храмов и обнаружили, что все церкви страдают от нового закона почти в равной степени, причем в ряде случаев были закрыты даже храмы, оборудованные по самым высоким местным стандартам» – отметил руандийский аналитик, давший интервью на условиях анонимности изданию World Watch Monitor.

Он также поведал журналистам, что в одном из сел храм был закрыт прямо во время церемонии венчания. Представители властей бесцеремонно зашли в храм и вывели из него новобрачных, родственников и гостей, после чего опечатали здание.

Один храм, к примеру, был закрыт на том основании, что входная дверь и оконные рамы у него деревянные, а не металлические, а высота крыши чуть ниже нормы. После закрытия храмов прихожанам запрещается собираться для богослужений в необорудованных местах – к примеру, в школьных зданиях или иных общественных помещениях, а потому богослужебная деятельность в приходах фактически блокируется.

«В ряде районов местные госслужащие на первых порах сплошь и рядом проявляли доброту и лояльность в толковании и применении норм нового закона, – отмечает местный анонимный аналитик. – Но впоследствии, по всей видимости, наиболее снисходительные из них получили выговоры и внушения по службе и теперь вынуждены действовать гораздо жестче. В одном районе, к примеру, власти запрещают прихожанам закрытого храма встречаться для молитвенных собраний даже на дому».

Члены одной из конгрегаций после закрытия приходского храма вынуждены ходить на службы в соседний район. Еще в одном приходе обездоленные прихожане теперь ходят за 20 км на молитву в пока еще действующий храм.

Согласно новым требованиям, храмы должны быть оборудованы туалетами, размещенными на определенном расстоянии от входа; в молельном зале должен быть натянут холщевый (тип ткани) потолок, несмотря на пожарную опасность этого материала. Один из храмов получил указание, что нужно переделать крышу и перестроить кирпичную стену. Подъездные пути и церковные дворы должны быть вымощены или заасфальтированы. Внутренние поверхности должны быть оштукатурены и окрашены: голый кирпич более не дозволяется в интерьерах. Все храмы должны быть оборудованы громоотводами. Каждый пастор должен иметь богословскую степень от аккредитованного духовного учреждения. Кроме того, закон указывает, что богословие может преподаваться только в учебных организациях, одновременно преподающих научные и технологические дисциплины; а это означает, что большинство ныне действующих (зачастую весьма успешных и признанных) богословских учреждений и библейских школ утрачивают права на преподавание.

Новые положения активно внедряются в жизнь, несмотря на то, что закон пока еще не утвержден официально. Драконовский характер закона проявляется и в том, что на выполнение его норм дается лишь 15 дней, и в этот срок в подавляющем случае совершенно невозможно уложиться, особенно когда требуются какая-то перестройка, дооборудование или отделка помещений.

Политика строительства светского государства, по словам профессора Анастасе Шьяка (Anastase Shyaka), главы Совета госуправления Руанды, входит в противоречие с правом руандийцев на свободу вероисповедания, гарантируемым конституцией 2003 года. В своем интервью на телевидении профессор Шьяка заявил, что закрытые храмы юридически считаются действующими, поскольку конституция защищает духовные права прихожан.

Вместе с тем, правительство ведет активное наступление на религиозные традиции и обряды, к примеру: (1) в правительственных учреждениях запрещены молитвенные собрания, которые ранее были обычными; (2) из преамбулы конституции вычищены слова о христианской вере; (3) в ежегодные дни поминовения жертв геноцида священникам более не дозволяется выступать с проповедями, если мероприятие проводится вне церкви; (4) дважды в месяц по воскресеньям в стране перекрывается движение на главных дорогах, а потому многие прихожане не могут добраться до храмов, а потому посещаемость церквей быстро падает; и (5) правящая в Руанде партия «Патриотический фронт» устраивает свои собрания и мероприятия по субботам, чтобы не пускать прихожан на церковные службы.

На бумаге новые требования и ограничения относятся в равной степени к мусульманским и христианским храмам, но на практике мусульман ограничивают меньше. Мусульманское духовенство, в частности, заявило о подаче апелляции на требование закона об ограничении ежедневной практики азана – призыва мусульман на молитву через громкоговорители. Правительственные чиновники не хотят или не могут ее запретить.

Среди духовенства растет тревога и даже страх в связи с ужесточением законов об ограничении деятельности храмов. Вскоре после начала внедрения новых норм, полиция, к примеру, арестовала шестерых священников, обвинив их в заговоре с целью неповиновения постановлениям правительства. Несмотря на то, что священники вскоре были выпущены на свободу, священноначалие церквей считает этот арест предупреждением властей, стремящихся запугать несогласных и подавить возможное сопротивление нововведениям.

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2018 г.