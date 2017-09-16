В святыне сердца сокровенной (Посвящение)

В святыне сердца сокровенной, где я живу,
Там имя Господа навеки я сохраню.
Моя душа на всё готова — и жизнь отдать
За имя Господа святое. Не стану лгать.
Твоей Любви Живое Слово живёт во мне.
И как бы ни было мне трудно — Ты помощь мне.
К Тебе взываю я в молитве — ответ придёт!
А я — как плачущая птица ответа ждёт!
Любовь Твоя врачует сердце! Я жду Тебя!
Любовь Твоя залечит раны! Я жду Тебя!
Любовь Твоя всего дороже! Я жду Тебя!
Любовь Твоя сильнее смерти! Я жду Тебя!
Теперь не буду плакать больше я от тоски!
В Любви Твоей теперь пребуду и в радости!
И чтобы в жизни ни случилось — Ты жизнь моя!
С Тобою всё преодолею! Навек Твоя!
Людмила Плотникова