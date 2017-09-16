В святыне сердца сокровенной (Посвящение)

В святыне сердца сокровенной, где я живу,

Там имя Господа навеки я сохраню.

Моя душа на всё готова — и жизнь отдать

За имя Господа святое. Не стану лгать.

Твоей Любви Живое Слово живёт во мне.

И как бы ни было мне трудно — Ты помощь мне.

К Тебе взываю я в молитве — ответ придёт!

А я — как плачущая птица ответа ждёт!

Любовь Твоя врачует сердце! Я жду Тебя!

Любовь Твоя залечит раны! Я жду Тебя!

Любовь Твоя всего дороже! Я жду Тебя!

Любовь Твоя сильнее смерти! Я жду Тебя!

Теперь не буду плакать больше я от тоски!

В Любви Твоей теперь пребуду и в радости!

И чтобы в жизни ни случилось — Ты жизнь моя!

С Тобою всё преодолею! Навек Твоя!

Людмила Плотникова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (245) сентябрь 2017 г.