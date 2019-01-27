Один день в центре семейного обучения

Центр семейного обучения в г. Йошкар-Оле — это инициатива родителей-христиан, которые объединились, чтобы совместно организовывать обучение своих детей в рамках начального и общего образования. Три года назад в центре насчитывалось 11 учеников. Сегодня здесь обучаются 26 человек, которые осваивают программу с 1 по 5 классы общеобразовательной школы. Все дети находятся на семейной форме обучения, сдавая промежуточные аттестации при христианской школе «Исток» г. Нижнего Новгорода. Один день в этой школе провела редактор детского журнала «Чудесные странички» Татьяна Ведерникова. Предлагаем вместе с ней погрузиться в непривычную для обычной школы атмосферу учебного процесса.

Ранним утром спешу в Центр семейного обучения. Ощущения, как в детстве, когда будучи школяром, боишься опоздать на урок. День здесь начинается с завтрака в 7:30 утра.

После завтрака учителя и дети собираются в конференц-зале. Оттуда слышится знакомая христианская песня «Океан Божьей любви». Слова высвечены на экране. Большинство из присутствующих поют, с удовольствием присоединяюсь к ним. Директор центра предлагает улыбнуться друг другу, поблагодарить Бога за новый день и сделать зарядку под ритмичную детскую песенку с движениями. Дети так активно выполняли упражнения, что невольно захотелось поучаствовать и самой.

Начинается урок мудрости. Учительница рассказывает поучительную историю. Дети активно участвуют в обсуждении и в конце по желанию молятся за особые нужды, которые записаны на специальных карточках. Желающих много! Детям нравится молиться!

За десять минут до начала занятий директор совершает молитву о благословении на предстоящий учебный день. После молитвы следуют объятия. Необычно, но приятно, т. к. всё это делается искренне, с теплотой, отношения, как в большой любящей семье.

Спешу в класс, где учатся первоклассники. По расписанию урок грамоты. Класс небольшой: 2 девочки и 4 мальчика. В начале урока молится мальчик. Последние слова его молитвы «Иисус, я тебя очень люблю!» заставляют меня не только растрогаться, но и задуматься, когда я в последний раз говорила Богу о том, что люблю Его? Урок продолжается, учительница учит делить слова на слоги, затем предлагает детям по очереди сделать это самостоятельно. Все стараются ответить за другого, шумят. Учительница предлагает позвать в гости тишину и прогнать «ворон» (то, что мешает и отвлекает). К моему удивлению, это действует. Урок продолжается, учительница каждого старается похвалить, и неоднократно. Если бы меня так хвалили в моей школе, я бы точно закончила её с золотой медалью. Проходит 15 минут, наступает физкультминутка, которой все рады. До конца урока дети пишут в рабочих тетрадях. Раздаётся звонок на перемену. Ребята, кто в классе, кто в коридоре, ведут себя как обычные дети — шумят, много двигаются. Директор зовёт всех на «водопой». Пока дети пьют воду, классы проветриваются.

Вторым уроком у меня русский язык во втором классе. Обращаю внимание, что на стенах висят распечатанные листочки «Дерево достижений» на каждого ребёнка. На деревья наклеены разноцветные листья, обозначающие успехи: жёлтый — в чтении, фиолетовый — в творчестве, синий — в труде, зелёный — в вежливости, в доброте и др. Хорошая идея, мотивирующая детей добиваться роста в определённой сфере знаний. Но вот приходит учительница, начинается урок. Она спрашивает домашнее задание, объясняет новую тему, дети работают в тетрадях. Учительница следит за осанкой детей, просит сесть правильно. Класс более шумный, учительница несколько раз делает замечания. Время физкультминутки. Действительно, здесь заботятся не только о духовном развитии детей, но и физическом, уделяя внимание таким принципам здоровья, как достаточное употребление воды, правильное питание, физические упражнения.

Следующий урок, на котором мне было интересно побывать, — это психология. Вновь иду в первый класс. От учительницы столько обаяния, тепла и доброты она каждого приветствует с улыбкой. Каждый захотел обнять учителя, кроме маленького мальчика, которого учительница ласково называла Олежек. Урок проходил в игровой форме, видно было, что детям он очень нравится, даже Олежка включился в игру. После урока учительница рассказала, что отдать Олежку в Центр семейного обучения родителей убедила верующая бабушка, которая молилась об этом целый год.

После обеда начинается продлёнка. Здесь обязательна прогулка на улице. После неё у детей был настоящий кулинарный класс. Они учились делать плюшки. Никогда не думала, что мальчикам это будет интересно. А они ещё лучше девчонок закручивали тесто. Потом испечённые плюшки дети с аппетитом съели на полдник.

После полдника ребята занимались уроками. В пятом часу они стали расходиться по домам. Пошёл домой и Олежка. Глядя на него, я думала, что ему пока приходится непросто. Он пока не знает Бога и известных библейских историй, знакомых верующим детям с раннего детства, пока не умеет молиться и правильно общаться. Но всё это только пока. Почему-то я верю, что однажды Олежка подарит своё сердечко Богу, и Иисус станет его лучшим другом. И к этим изменениям его может привести маленький Центр семейного обучения в небольшом провинциальном городке.

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Семейное образование — форма получения образования в Российской Федерации, предусматривающая изучение общеобразовательной программы вне школы. Предполагает право учащегося на прохождение промежуточных аттестаций в образовательном учреждении, а также обязательное прохождение государственной итоговой аттестации. Учащиеся проходят ГИА в форме основного государственного экзамена ОГЭ (9 класс), а также в форме единого государственного экзамена ЕГЭ (11 класс). Для получения допуска к ОГЭ учащиеся должны сдать предварительно промежуточную аттестацию.

При успешном прохождении итоговых аттестаций учащийся получает аттестат той школы, где он сдавал аттестацию.

Ребёнок может быть прикреплён для прохождения аттестаций к любой школе. Если в Уставе школы форма семейного образования не обозначена, это повод для требования родителями внесения изменений по включению в Устав школы данной формы обучения согласно законодательству.

Переход на семейное образование возможен в любой момент обучения, в том числе в середине учебного года.

Решение о сроках сдачи и количестве промежуточных аттестаций принимается по согласованию между школой и родителями.

Выбрав семейную форму образования, родители могут самостоятельно обучать своих детей, выбирая учебные материалы и график обучения.

Источник: wikipedia.org

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (261) январь 2019 г.