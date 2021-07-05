В Твоей любви, как в колыбели,

Покоюсь в самый трудный час.

Хоть злые ветры и метели

Стучали в сердце мне не раз,

Не раз душа моя томилась

И слёзы падали рекой,

Но мне любовь Твоя и милость

Несли надежду и покой.

Ведь Ты прошёл сквозь муки тоже

Под окровавленным венцом.

Я сердцем всматриваюсь, Боже,

В Твоё незримое лицо.

И удивительная нежность

Вбирает боль моих тревог.

Свою распятую безгрешность

Навеки дарит мне мой Бог.

Ни смерть, ни муки не сумели

Тебе, Спаситель, помешать.

В Твоей любви, как в колыбели,

Моя покоится душа.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2021 г.