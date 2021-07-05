В Твоей любви, как в колыбели,
Покоюсь в самый трудный час.
Хоть злые ветры и метели
Стучали в сердце мне не раз,
Не раз душа моя томилась
И слёзы падали рекой,
Но мне любовь Твоя и милость
Несли надежду и покой.
Ведь Ты прошёл сквозь муки тоже
Под окровавленным венцом.
Я сердцем всматриваюсь, Боже,
В Твоё незримое лицо.
И удивительная нежность
Вбирает боль моих тревог.
Свою распятую безгрешность
Навеки дарит мне мой Бог.
Ни смерть, ни муки не сумели
Тебе, Спаситель, помешать.
В Твоей любви, как в колыбели,
Моя покоится душа.
Татьяна Хлопкова
Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2021 г.