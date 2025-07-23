История одной раненой галки.

Наша встреча произошла летом 2024 года на окраине Твери. Я шла на дачу, как вдруг услышала громкое карканье. Деревьев вокруг не было, а крик раздавался откуда-то снизу. Это был крик о помощи, он отличался от привычного карканья городских птиц. Передо мной стояла машина, которая и отделяла меня от той картины, которую я увидела через пару секунд. За машиной на спине лежала молодая галка, она была меньше тех, что обычно летают вокруг, и кричала рыжему коту, который нападал на неё: «Не убивай меня!» Во всяком случае, я услышала именно это.

Я попыталась спугнуть кота, но он не обращал на меня никакого внимания и снова устремил свой хищный взгляд на галку, готовясь к нападению. Я схватила птицу, поставила её на ноги и с надеждой, что сейчас всё это закончится, сказала ей: «Лети!» Но… птица побежала под машину, кот — за ней. Я поняла, что галка не может летать, и в ужасе кинулась за ней. Ещё минуту-две мы с котом охотились за беднягой и, наконец, прижав галку к колесу, я поймала её и забрала с собой.

— Куда я её несу? — спрашивала я себя…

— На дачу, куда же ещё?

— А что мне делать с ней?

— Вылечишь, и полетит по своим делам, — сама себе отвечала я.

С этой мыслью я принесла галку в свой дачный домик. Сделала загон, поставила еды немного, воду, нашла палку и положила на пол, чтобы птице удобнее было сидеть. Сразу стала читать в интернете, чем кормить и как лечить. Я люблю животных, но птица… Я не знала, как заботиться о ней. Нужно подвязать крыло. Все мои попытки помочь птице с крылом были безуспешными: то повязка спадала, то из-за повязки галка почему-то падала на спину и не могла встать, то срывала всё чужеродное клювом. Я решила оставить её в покое.

Уходя с дачи, я приоткрывала занавеску, чтобы лучи солнышка проникали в комнату и птица могла понимать, какое время суток. Чтобы ей не было скучно, я поставила зеркало, и галка с удовольствием проводила время со своим «другом». Навещала я птицу раз в сутки. С работы я торопилась к ней, с трепетом поворачивая ключ в замке и открывая дверь: жива ли моя птичка? Находя её в добром здравии, я всегда радовалась.

Как-то я пила чай и вдруг вздрогнула от неожиданного и громкого «Кар!»

— Да ты разговариваешь?! — обрадовалась я.

— Кар, кар! — подтвердила птица.

— Вар, Вар… Варвара… Ты Варвара! — радостно обратилась к ней я. Имя, словно с потолка, опустилось на птицу, как будто неожиданно свыше мне сказали, как её зовут.

Варвара заняла мои мысли: какому врачу показать, как лечить, чем кормить, куда потом? Я надеялась, что крыло заживёт и она улетит, а если нет?

Варвара оказалась очень дружелюбной — быстро стала садиться мне на палец, перебираться на плечо. Я выводила её гулять, делала ей уличный загон, и она целый день, когда у меня был выходной, могла наслаждаться свежим воздухом и случайно проползающими в траве жуками. Соседи заинтересованно поглядывали на наши с птичкой дружеские отношения, удивлялись и подкармливали её утонувшими в дачных тазах мухами и кузнечиками. Варвара стала общей любимицей, но оставалась большая проблема: лето закончится, а что дальше?

Я обратилась в общество защиты диких животных и птиц, где мне сообщили, что галки живут в квартирах, дружат с другими домашними питомцами. Когда Варвара пришла в себя после происшествия с котом, мы обратились в ветклинику. Врач сообщил, что у птицы перелом крыла, который не собрать: летать она больше не сможет, и на воле или в неволе галка всё равно погибнет. Расстроившись, я вышла из клиники и села в такси. Варвара сидела в кошачьей переноске и доверчиво смотрела на меня своим серым глазом. «Ну, сколько Бог даст, столько и проживёт!» — сказала я себе, и мы поехали обратно на дачу.

Варя умирать не собиралась! Её бодрый нрав и смелый характер говорили об обратном: она хотела жить и любила жизнь! Позже я заметила, что она чистит пёрышки, клюв и купается в миске с водой, которую я оставляла для питья. Вот чистюля! Каждый день я убиралась у неё, ставила еду, воду, разговаривала со своей Варварой. Когда я не могла прийти, Варю навещали мои дочки. Галка стала почти ручной.

Лето подходило к концу, и я решила поискать просторную клетку, чтобы птица могла чувствовать себя свободно. На всякий случай выставила пост про Варвару: вдруг кто поможет. Друзья откликнулись очень быстро, и из другого города мне переправили большую складную клетку для Варвары и доставили прямо в квартиру. Моей радости не было предела! Я чувствовала, что Бог не оставляет нас!

На даче становилось холодно, мы начали искать дома место для клетки и готовить дом птице. Но я всё ещё не решалась принести Варвару домой из-за кошек, которых было предостаточно в небольшой квартире. Но вот птица дома. В клетке мы с дочкой разместили миски, веточки, палочки, чтобы Варвара могла прыгать, закрепили зеркало. Нашей любимице понравился новый дом, это было видно по её поведению.

Первую ночь мы не пускали в комнату кошек, но постепенно начали знакомить их с Варварой. Птица сразу привлекла к себе внимание всех троих: кота и двух кошек. Особенно заинтересовалась галкой кошка Самара, которая каждое лето жила на даче и охотилась на птиц и мышей. Увидев, что Самара стоит на клетке, я сразу решила действовать. Не совсем понимая, куда писать и кому предлагать уличную птицу, я всё же выложила объявление на Авито, мысленно не желая расставаться с Варварой. К моему удивлению, в этот же вечер мне написала девушка, которая искала пару для своего питомца, галки Артёма, который живёт у них с мужем в московской квартире уже 9 лет! Я очень обрадовалась, потому что девушка знала о повадках, питании и прочем, что нужно галкам, не понаслышке: она опытный биолог и, как я сразу поняла, очень добрый человек!

Я высылала фото и видео своей подопечной, а потом мы назначили встречу. Оля ехала из Москвы на электричке, а я несла Варвару на остановку, навстречу новой жизни. Варя отчаянно клевала сетку переноски, не понимая, зачем она снова в ней. Слёзы катились по моим щекам, я пыталась успокоить её и себя, говоря: «Не бойся, доверься мне, всё будет хорошо». Но я не могла успокоиться, поэтому отвернула Варю от себя. Удивительно: какая-то птица имеет свой характер, интеллект, привыкла ко мне, а я — к ней, а теперь, ради её блага, мне придётся с ней прощаться. В то же время я мысленно благодарила Бога за это чудесное провидение для Варвары!

На вокзале мы встретились с Олей. У неё в руках была переноска для птиц: с жёрдочкой и лакомством для Вари — сухими жуками. Как только Варвара перебралась в Олину переноску, она уселась на жёрдочку и стала чистить пёрышки. Я успокоилась, ведь она так делала, когда чувствовала себя в безопасности. Оля пообещала поддерживать связь, и их унесла электричка в Москву. Там они поехали к орнитологу, где Варвара прошла осмотр. Из сообщений я узнала, что птица была на карантине, её пролечили, купили новую клетку и сразу полюбили за боевой и дружелюбный характер.

Эта история Варвары удивительным образом помогла мне ещё больше доверять Богу. Ведь если Он позаботился о простой птице, которых сотни и на которых я никогда раньше не обращала внимания, то неужели мы, Его дети, должны переживать о чём-то?! Он знает наши нужды и ежедневно заботится о каждом из нас!

Наталья Фургалова, г. Тверь

«Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадёт на землю без [воли] Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц» (Евангелие от Матфея 10:29–31).