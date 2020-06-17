Ватикан впервые зафиксировал официальный отказ от миссионерской работы среди евреев

Ватикан обнародовал программный документ, в котором впервые зафиксирован официальный отказ от миссионерской работы среди евреев, передаёт израильское издание isroe.co.il.

Отныне евреи, согласно католической доктрине, — единственный народ на Земле, который не требует для спасения души «благой вести» христианства.

Получается, что, несмотря на то, что иудеи не верят в Иисуса как в Мессию, католические богословы признают возможность спасения евреев «теологически бесспорным» и объявляют этот вопиющий парадокс «нераскрытой Божественной тайной». То есть, если Господь обещал спасти евреев, Он Сам справится с этой задачей — без помощи христиан.

Этот «революционный» шаг в развитии католичской теологии был приурочен к 50-летию «Nostra Aetate» — декларации II Ватиканского собора, на котором в значительной мере было пересмотрено отношение католичества к иудаизму и осуждены попытки насильственного крещения евреев.

Святой Престол объявил лишним даже добровольное приобщение евреев к христианской вере.

Папа Франциск высказался против любого проявления религиозного фундаментализма, заявив, что в его основе всегда лежит насилие, а «в наши дни насилие ради Бога» — это абсурд.

Источник: Cедмица.RU

Комментарий редактора:

Уважаемые читатели, заметили ли вы, что в последнее время мы всё чаще слышим о «религиозном фундаментализме», или «христианском фундаментализме»? Причём, эти сочетания, как правило, стоят рядом со словами «терроризм» и «экстремизм». Давайте разберёмся, что такое христианский фундаментализм. Так ли он страшен, как пытаются его преподнести?

Само понятие «фундаментализм» возникло в США. В 1895 году группа служителей выдвинула пять основных («фундаментальных») принципов:

Непогрешимость Священного Писания. Божественное происхождение Христа и непорочное зачатие. Гибель Христа на кресте за грешников («искупление замещением»). Физическое воскресение Христа. Будущее возвращение Христа во плоти (Второе пришествие).

Разве есть в этом что-то плохое? Кстати, тот факт, что семью Бог образовал из мужчины и женщины — тоже фундаментальный библейский факт. Мы живём в то время, когда непреходящие Божьи принципы пытаются размыть. Сожительство считается нормой, сексуальные отношения до брака — нормой, нескромность в одежде — тоже. Некоторые родители выбирают для своих детей семейную форму обучения (закреплённую, кстати, в законе страны), за что их тоже обвиняют в фундаментализме.

Получается парадокс: грех становится нормой, а добропорядочная жизнь (пусть и непривычная для большинства) считается дикостью и экстремизмом. Поразмышляйте над этим и обратите внимание на то, как будут развиваться события.

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2020 г.