В Великобритании установят вечную стену отвеченной молитвы

Христианская благотворительная организация в Великобритании собрала более 2,5 млн долларов на строительство Вечной стены Отвеченной молитвы высотой почти 50 метров.

Строительство Вечной стены начнётся в следующем году недалеко от Бирмингема, Англия. Завершение проекта планируется к концу 2023 года. Согласно проекту, памятник будет выполнен в форме бесконечной петли, известной как лента Мебиуса, и будет состоять из миллиона кирпичей, каждый из которых будет символизировать отвеченную молитву.

Главная цель памятника — объединить людей по всей Великобритании и за её пределами и напомнить о том, что услышанная молитва одного человека может стать надеждой для другого. Стена будет не просто красивой достопримечательностью, но одной из крупнейших возможностей для евангелизации.

Помимо Вечной стены благотворительная организация планирует построить молитвенную комнату, книжный магазин, центр для посетителей, кафе, образовательный центр и выставочное пространство для демонстрации христианских верований.

«Мы не знаем, как будут выглядеть и чем будут жить люди через сто лет, но мы знаем, что Вечная стена всё ещё будет стоять и что люди всё ещё смогут открыть для себя истории надежды и увидеть, что Иисус отвечает на молитвы, — сказал директор проекта. — В конечном счёте, мы сделаем надежду видимой для поколений, направляя людей, нуждающихся в надежде, к Богу».

Источник: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.