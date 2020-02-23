Вегетарианство дарит мужчине выносливость

Многие люди считают, что при отказе от употребления мяса в организм не поступает достаточное количество белка. Особенно это актуально для мужчин, ведь им требуется больше белка, чем женщинам. Реально ли мужчине жить без мяса? Об этом мы побеседовали с Сергеем Смирновым, который уже 13 лет придерживается вегетарианской диеты и при этом ведёт физически активный образ жизни.

— Сергей, расскажите немного о себе: чем вы занимаетесь?

— Я занимался борьбой самбо и поэтому закончил факультет физической культуры и спорта. В 2005 году передо мной встал вопрос: идти на тренерскую работу или заняться вопросами здорового образа жизни. Я принял решение заниматься здоровым образом жизни. Сейчас являюсь руководителем социальных проектов фонда «За здоровый образ жизни» и членом общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», рассказываю молодёжи о пагубном влиянии, которое оказывают вредные привычки, и мотивирую вести здоровый образ жизни. Также являюсь организатором оздоровительных заездов в загородном центре. Считаю себя христианином и рад, что принадлежу к церкви, которая уделяет серьёзное внимание здоровому образу жизни.

— Почему вы решили отказаться от мясной пищи?

— Сначала мы с семьёй отказались от свиного мяса, когда узнали, что Бог предостерегает от употребления его в пищу. Это записано в Библии, в 11 главе книги Левит. Затем мы приняли решение не употреблять колбасы и сосиски и стали покупать нежирные сорта мяса, куриные грудки, рыбу. Узнав, что среди моих знакомых появились вегетарианцы, я порадовался за них и сказал, что это история не про меня, потому что я мужчина, спортсмен.

Но однажды мне попалась книга «Вегетарианство — ключ к здоровью». Я узнал, что белок мы можем получать и из продуктов растительного происхождения — из орехов и бобовых. Тогда же я прочитал об исследовании спортсменов-велосипедистов, которое показало, что мясоеды обладали большой рывковой силой, но вегетарианцы были в 2 – 3 раза выносливее. Я подумал: «Ну что ж, может быть, и я когда-нибудь на это осмелюсь».

В сентябре 2007 года я попарился в бане и, когда плавал в бассейне, подумал: «Я сейчас прекрасно расшлаковался, может быть, мне от мяса отказаться сегодня?» И решил не употреблять больше мяса. После бани я заехал к тёще за женой и дочкой. Она наготовила котлеты, щи из говядины. Я зачеркнул свои намерения и хорошенечко покушал.

Ночью проснулся от резкой боли в желудке. Сделал все необходимые процедуры, принял активированный уголь, но ничего не помогло. Всю ночь я промучился, а утром прочитал в журнале: «Многие, когда попадут на небо, удивятся тому, что не увидят там своей традиционной пищи, потому что вся пища будет вегетарианская. Не надо будет ради желудка никого убивать». Меня это зацепило. Я спросил у Бога в молитве: «Господи, Ты хочешь, чтобы я отказался от мяса? Это не просто моя идея в бассейне? Если это от Тебя, помоги, чтобы живот прошёл». После молитвы я уже не чувствовал боли. Ещё раз сказал Богу: «Господи, если это от Тебя, пусть живот больше не болит. Я не выпью ни одной таблетки». Надел спортивный костюм, вышел на пробежку, затем поехал на работу, и в течение дня у меня живот больше не болел.

Так с 2007 года я не употребляю мясо и рыбу. Года 4 назад я отказался и от молочных продуктов.

— Как вы себя чувствуете, отказавшись от мяса? Были ли какие-то сложности?

— Я чувствую, как прибавилась выносливость. Я бегаю на лыжах, пробегаю кроссы по 40 км, хотя мне 40 лет, подтягиваюсь на турнике 25 раз, отжимаюсь от пола 110 раз. Выносливости много, гибкости много. Я регулярно сдаю анализы, и все показатели хорошие.

Сложность была. При переходе на вегетарианство я начал есть намного больше, чем требуется. Понимал, что это дополнительная нагрузка на сердце, поэтому начал молиться: «Господи, помоги мне сделать так, чтобы не переедать». Господь дал мне совет, который мне помог: начать приём пищи с клетчатки — утром с фруктов, в обед с овощей. Когда я стал соблюдать этот принцип, то понял, что перестал переедать.

— Есть ли у вегетарианства минусы?

— Минусов не вижу. Однако когда люди исключают мясо из своего рациона, но качественно не заменяют белок орехами или бобовыми, тогда могут быть проблемы.

Многие говорят, что вегетарианство — это дорого. Если научиться готовить из простых продуктов полезные блюда, то получается экономично.

— Ваше пожелание мужчинам в День защитника Отечества.

— Желаю всем мужчинам быть защитниками Отечества. Есть поговорка: «Если хочешь изменить мир, начни с себя». Если мы хотим защищать Отечество, нам нужно научиться в первую очередь защищать себя. Мужчины сегодня переживают о качестве топлива и масла в машинах. Пересмотрите отношение к себе, к своему организму и, как глава семейства, подайте хороший пример своим жёнам и детям. Будьте положительными лидерами в своих семьях, ведите здоровый образ жизни, пейте водичку после пробуждения, делайте зарядку, в выходные берите семью и выезжайте на лыжах, на коньках, и многое изменится в вашей жизни и в семье. Всем счастья и здоровья!

Беседовала Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2020 г