Комплексный обед для вегетарианцев и постящихся

Сегодня мы готовим рисовый суп, макароны с отрубями, чечевичные котлеты. А уж овощной салатик вы сами сообразите, хорошо?
Суп рисовый с семечками
Ингредиенты (на 7 порций):
- 500 г картофеля
- 1 морковь
- 1 луковица
- 70 г риса белого круглого
- 1 помидор
- 70 г семечек подсолнечника
- 2 зубчика чеснока
- вода (до желаемой консистенции)
- растительное масло
- соль по вкусу
Приготовление:
Овощи очистить. Лук и морковь потушить. В конце тушения добавить нарезанные крупным кубиком томаты и тушить ещё 7 – 10 минут. Картофель нарезать крупным кубиком, залить небольшим количеством кипятка и поставить на огонь. Когда вода закипит, убавить огонь и добавить соль. Когда картофель дойдёт до полуготовности, добавить промытый (2 – 3 раза) рис, горячую воду, довести до кипения и убавить огонь.
Семечки подсолнечника подсушить до золотистого цвета и взбить в блендере с небольшим количеством воды.
Когда рис сварится, добавить в кастрюлю лук с морковью и томатами, пюре из семечек, выдавить чеснок, долить воды до нужной консистенции и посолить. Суп довести до кипения, варить 1 – 2 минуты, после чего выключить огонь. Дать настояться 25 – 30 минут. При желании можно добавить зелень петрушки.
Макароны с отрубями
Полезная альтернатива «пустым» макаронам.
Ингредиенты (на 3 порции):
- 210 г макарон или вермишели
- 1 ст. ложка рассыпчатых пшеничных отрубей
- соль по вкусу
- 2 зубчика чеснока
- масло растительное
Приготовление:
Отварить макароны в большом количестве солёной воды. Откинуть готовые макароны на дуршлаг и дать воде стечь. Затем переложить их обратно в кастрюлю и заправить маслом. При необходимости досолить. Аккуратно перемешать.
Чеснок пропустить через чеснокодавку. Если у вас отруби шариками, то их нужно измельчить. Если рассыпчатые, то сразу запарить кипятком до образования кашицы. Разогреть в сковороде масло, добавить отруби и чеснок и прогреть пару минут. Добавить отруби к макаронам и перемешать.
Котлеты чечевичные
Ингредиенты (на 14 средних штук):
- 200 г мелкой зелёной чечевицы (внутри она красная)
- 200 г сырого картофеля
- 2 луковицы
- 200 г белокочанной капусты
- 5 зубчиков чеснока
- 75 г муки
- 35 г растительного масла
- 1 ч. л. молотого кориандра
- 2 ч. л. соли
Приготовление:
Чечевицу необходимо промыть и замочить на 6 – 8 часов в холодной воде или на 2 – 3 часа в горячей (70°С) воде. Затем воду слить, а чечевицу промыть.
Репчатый лук нарезать мелким кубиком. Капусту нашинковать. В лук и капусту добавить 1 ч. л. соли, потушить в собственном соку. Когда овощи станут мягкими, добавить растительное масло и кориандр. Через минуту выключить огонь, дать овощам впитать аромат приправы.
Сырой очищенный картофель, подготовленную чечевицу и чеснок пропустить через мясорубку. Затем соединить все ингредиенты и тщательно перемешать. Сформировать котлеты, уложить на противень, смазанный маслом, и запечь с обеих сторон до образования румяной корочки при температуре 180°С. Это займёт около 30 минут.
По рецептам Алексея Вавилова
Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2022 г.