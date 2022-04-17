Комплексный обед для вегетарианцев и постящихся

Сегодня мы готовим рисовый суп, макароны с отрубями, чечевичные котлеты. А уж овощной салатик вы сами сообразите, хорошо?

Суп рисовый с семечками

Ингредиенты (на 7 порций):

500 г картофеля

1 морковь

1 луковица

70 г риса белого круглого

1 помидор

70 г семечек подсолнечника

2 зубчика чеснока

вода (до желаемой консистенции)

растительное масло

соль по вкусу

Приготовление:

Овощи очистить. Лук и морковь потушить. В конце тушения добавить нарезанные крупным кубиком томаты и тушить ещё 7 – 10 минут. Картофель нарезать крупным кубиком, залить небольшим количеством кипятка и поставить на огонь. Когда вода закипит, убавить огонь и добавить соль. Когда картофель дойдёт до полуготовности, добавить промытый (2 – 3 раза) рис, горячую воду, довести до кипения и убавить огонь.

Семечки подсолнечника подсушить до золотистого цвета и взбить в блендере с небольшим количеством воды.

Когда рис сварится, добавить в кастрюлю лук с морковью и томатами, пюре из семечек, выдавить чеснок, долить воды до нужной консистенции и посолить. Суп довести до кипения, варить 1 – 2 минуты, после чего выключить огонь. Дать настояться 25 – 30 минут. При желании можно добавить зелень петрушки.

Макароны с отрубями

Полезная альтернатива «пустым» макаронам.

Ингредиенты (на 3 порции):

210 г макарон или вермишели

1 ст. ложка рассыпчатых пшеничных отрубей

соль по вкусу

2 зубчика чеснока

масло растительное

Приготовление:

Отварить макароны в большом количестве солёной воды. Откинуть готовые макароны на дуршлаг и дать воде стечь. Затем переложить их обратно в кастрюлю и заправить маслом. При необходимости досолить. Аккуратно перемешать.

Чеснок пропустить через чеснокодавку. Если у вас отруби шариками, то их нужно измельчить. Если рассыпчатые, то сразу запарить кипятком до образования кашицы. Разогреть в сковороде масло, добавить отруби и чеснок и прогреть пару минут. Добавить отруби к макаронам и перемешать.

Котлеты чечевичные

Ингредиенты (на 14 средних штук):

200 г мелкой зелёной чечевицы (внутри она красная)

200 г сырого картофеля

2 луковицы

200 г белокочанной капусты

5 зубчиков чеснока

75 г муки

35 г растительного масла

1 ч. л. молотого кориандра

2 ч. л. соли

Приготовление:

Чечевицу необходимо промыть и замочить на 6 – 8 часов в холодной воде или на 2 – 3 часа в горячей (70°С) воде. Затем воду слить, а чечевицу промыть.

Репчатый лук нарезать мелким кубиком. Капусту нашинковать. В лук и капусту добавить 1 ч. л. соли, потушить в собственном соку. Когда овощи станут мягкими, добавить растительное масло и кориандр. Через минуту выключить огонь, дать овощам впитать аромат приправы.

Сырой очищенный картофель, подготовленную чечевицу и чеснок пропустить через мясорубку. Затем соединить все ингредиенты и тщательно перемешать. Сформировать котлеты, уложить на противень, смазанный маслом, и запечь с обеих сторон до образования румяной корочки при температуре 180°С. Это займёт около 30 минут.

По рецептам Алексея Вавилова

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2022 г.