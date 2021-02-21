Великая борьба между Христом и сатаной

Каков заключительный план Бога относительно этой Земли? А относительно вас и меня? Сегодня мы рассмотрим всю историю великой борьбы между Христом и сатаной, начиная от книги Бытия до Откровения. Вы готовы?

Начинается наша история с 28 главы книги пророка Иезекииля, с описания херувима с красивым именем Люцифер. Люцифер, то есть светоносный, стоял в присутствии Самого Бога. Прекрасный ангел должен был охранять Закон Божий, но выступил против него, подвергая сомнению авторитет Бога. На небе вспыхнула самая первая война. В центре конфликта — Закон Божий.

Библия гласит, что Люцифер обманул треть всех ангелов на Небесах. Почему и как такое могло произойти? Неужели Люцифер сказал: «Эй, святые ангелы, хотите стать злыми духами и пойти вместе со мной?» Нет, это не было бы обманом. Он действует коварно, исподволь искушая.

Люцифер возгордился и говорил: «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» (Библия, книга пророка Исаии 14:14). Однако быть похожим на Всевышнего означает быть праведным или добродетельным, как Бог, и святым, как Он. Но не об этом заявление Люцифера: «Я могу быть святым, как Бог, но без законов, которые указывали бы мне, что для этого нужно делать». Вот чего он хотел!

Вам прежде доводилось слышать подобное? Чтобы следовать путями Божьими и быть похожими на Бога, Закон вовсе и не нужен… Друзья, это чрезмерная самоуверенность, если мы утверждаем, что можем идти путём святости без соблюдения Закона. Именно этим доводом были обмануты ангелы.

Далее Библия гласит, что Люцифер и его ангелы были низвергнуты с Небес. Почему Люцифер не был сразу же предан Божьему суду? Книга Второзаконие 19:15 – 19 открывает принцип, данный Моисею и израильтянам: при возникновении разногласий между двумя сторонами нужно третье лицо, которое поможет разобраться и рассудит, интересы какой из сторон ущемлены и нуждаются в защите. Это единственное и справедливое решение, не так ли?

Теперь рассмотрим этот принцип применительно к конфликту, произошедшему на небесах. Когда Люцифер и его ангелы восстали, что случилось с небожителями? Они разделились на сторонников и противников Бога. С одной стороны — Бог и святые ангелы, с другой — Люцифер и обманутые им ангелы. Ситуация похожа на безвыходную. Люцифер обвиняет Бога, а Бог не может выступить в роли третейского судьи, потому что Он — обвиняемый.

Кто же может стать тем третьим лицом, которое вынесет приговор Люциферу и оправдает Бога? Библия говорит о спасённых людях, которые займут место присяжных на небесном суде: «Разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов?» (1 Послание коринфянам 6:3). Мы сотворены Богом отчасти для того, чтобы выступить в качестве судебных присяжных. Стало быть, Люцифер, будучи свидетелем творения рода человеческого, вполне мог встревожиться: «Не они ли те, кто должны судить меня»?

Давайте подумаем о следующем. Если сатана (теперь Люцифера называют именно так) знает, что суд над ним неизбежен и даже есть кандидаты на роль присяжных в суде, то каковы будут его следующие действия? Безусловно, он будет стремиться подкупить или переманить нас, присяжных заседателей, на свою сторону, приобщить нас к своему образу мышления и восстанию.

Реализация его плана началась в Эдемском саду. Цель одна: обмануть людей и убедить их следовать его указаниям, а не Божьим. Когда сатана стал искушать Еву, говорил ли он ей: «Хочешь, чтобы зло вошло в тебя?» Нет, это не сработало бы. Вместо этого он сказал Еве: «Вкуси, и станешь подобной Богу!» Увы, прародители наши — Адам и Ева — поверили. По сути, они предали Бога, вкусив от дерева познания добра и зла и нарушив тем самым Закон. Но там же, в Эдемском саду, прозвучало обетование, вселившее в них надежду.

Бог сказал сатане в образе змея: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Библия, книга Бытие 3:15). Это первое пророчество Библии. Оно повествует о великой борьбе: на протяжении веков враг рода человеческого постоянно будет преследовать верных Божьих детей, он будет строить козни и доставлять неприятности, но в итоге победа будет за Богом. Человечеству было даровано Евангелие в лице Иисуса Христа. Именно Он назван семенем жены.

Наша планета оказалась в эпицентре мятежа. Однако знайте, что это не будет длиться вечно, поскольку Бог — Автор грандиозного плана по спасению человечества и каждого из нас в отдельности.

Во все века у Бога были верные дети, свято хранящие Его Закон. Во времена Ветхого Завета особую роль играл Израильский народ. Со смертью Иисуса появился духовный Израиль — все истинные последователи Христа независимо от национальности. Дьявол яростно преследовал их («жалил в пяту»), но после Голгофы он был обречён на поражение. Теперь он точно знает, что его время коротко. Потому Библия и говорит: «Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошёл диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остаётся времени» (Библия, книга Откровение 12:12).

Сначала сатана вдохновил иудеев на гонения против христиан. Потом против верующих восстал Рим. Но каждая пролитая христианами капля крови приводила ещё больше людей к Богу.

Тогда дьявол решил изменить тактику и подчинить себе церковь. Она соединилась с язычеством. Церковь позволила себе занять место Бога: принимать исповедь, изменять Закон Божий. Папская власть изъяла вторую заповедь (а последнюю разделила на две части, чтобы число заповедей сохранялось), изменила день поклонения с субботы на воскресенье… Иисус сказал: «Зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего?» (Евангелие от Матфея 15:3). Вместо осознанного крещения церковь стала кропить младенцев. Христос говорил: «Исследуйте Писания» (Евангелие от Иоанна 5:39), а священники сказали людям: «Вы сами не можете понять Слово Божье. Вам нужен священник, который вам его объяснит!» Таким образом, они поспособствовали тому, что традиции церкви стали важней, чем Слово Божье. Церковь создала целый сонм святых, заявив, что люди слишком грешные, чтобы обращаться непосредственно к Богу. И многие поверили!

Сатана ликовал! Но Бог говорит, что во все времена у Него есть верный остаток. Вот какую характеристику Он даёт этим людям: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Библия, книга Откровение 14:12). Эти люди знают, что спасает их только Иисус. Только Ему они молятся и поклоняются. Только Его Слову доверяют, говоря: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Библия, Деяния Апостолов 5:29). Они свято хранят все Десять заповедей, не идя на компромисс с совестью. Они соблюдают их так, как сказал Бог, а не человек.

Мы приближаемся к концу земной истории. Библия ясно и недвусмысленно утверждает: Христос придёт опять.

Очень скоро настанет день, когда Иисус положит конец злу и возьмёт любящих Его к Себе, как Он и обещал: «Приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Евангелие от Иоанна 14:3).

Скоро великая борьба закончится. Спасённые вынесут дьяволу приговор. Бог будет оправдан перед всей Вселенной. Все воскликнут: «Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» (Библия, книга Откровение 15:3). Дьявол и те, кто поверил ему, будут навсегда уничтожены, а «разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде — как звёзды, вовеки, навсегда» (Библия, книга пророка Даниила 12:3). В какой группе будешь ты? Чью сторону ты займёшь в великой борьбе, борьбе, в которой не может быть нейтральных наблюдателей?

По материалам программы

«Раскапывая тайны библейских пророчеств»

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2021 г.