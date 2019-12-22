Велосипед, смартфон, сигвей — ты хотел бы получить их на Новый год? Наш герой тоже об этом мечтает!

Вот на пороге Новый год,

Но Дед Мороз к нам не придёт:

Хитрей него я оказался,

И Дед Мороз во всём признался,

Снял шубу, шапку с бородой…

Был этим дедом папа мой!

И где теперь подарки брать?

Кому желания писать?

И тут меня вдруг осенило:

Всё время бабушка учила,

Что Бог всё может, для Него

Нет сложного ну ни-че-го.

Обдумал я свой план немножко,

Закрыл глаза, сложил ладошки,

И стал я Богу излагать,

Что Он мне должен с неба дать…

«Велосипед, смартфон, сигвей

И лабрадора пожирней

,Кроссовки и тату для ног…»

Но мне не отвечает Бог!

А мама с папою твердят, Что лабрадора не хотят.

Сигвей, по их словам, опасен,

А старый мой смартфон прекрасен.

А про тату уж я молчу:

Я ссоры с мамой не хочу.

Решил я к бабушке сходить

И всё про Бога расспросить.

— Бабуля, я вот не пойму,

Бог не ответил почему.

Ты говорила, Он всё может…

Неужто мой запрос так сложен?

— У Бога очень много сил!

Но что же ты, дружок, просил?

— Велосипед, смартфон, сигвей

И лабрадора пожирней,

Кроссовки и тату для ног…

Но Бог молчит! Так есть ли Бог?

Смеялась бабушка до слёз…

— Родной, но Бог — не Дед Мороз!

Ему не нужно диктовать,

Что Он тебе обязан дать.

Бог эгоистам не ответит.

Сигвей, внучок, тебе не светит:

Ты просишь только для себя,

И в каждом слове слышно «Я»,

А Бог сказал: «Не получает

Тот, кто лишь для себя желает».

Молись: «Мне дай, что хочешь Ты!»

У Бога тоже есть мечты!

Пусть Он подарит тебе Сам

То, что приятно Небесам.

Господь сказал: «Ко Мне взывайте.

Желанья Богу открывайте,

При этом добавляйте всё же:

“Твоя пусть будет воля, Боже!”»

Я, это взвесив хорошо,

Задумчивый домой пошёл.

Закрыл глаза, сложил ладошки,

Молитву изменил немножко:

«Велосипед, смартфон, сигвей

И лабрадора пожирней,

Кроссовки и тату для ног…

Ты дай мне то, что хочешь, Бог!

Наверно, Ты не за тату.

Что ж, без тату не пропаду.

Кроссовки я носил бы в школе…

Но будет пусть Твоя лишь воля…»

Наверно, улыбался Бог,

Но равнодушным быть не смог.

Я скоро получил ответ —

Кроссовки и велосипед.

Совпасть трём волям впредь возможно —

Моей, родителей и Божьей.

Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2019 г.