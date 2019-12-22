Велосипед, смартфон, сигвей — ты хотел бы получить их на Новый год? Наш герой тоже об этом мечтает!
Вот на пороге Новый год,
Но Дед Мороз к нам не придёт:
Хитрей него я оказался,
И Дед Мороз во всём признался,
Снял шубу, шапку с бородой…
Был этим дедом папа мой!
И где теперь подарки брать?
Кому желания писать?
И тут меня вдруг осенило:
Всё время бабушка учила,
Что Бог всё может, для Него
Нет сложного ну ни-че-го.
Обдумал я свой план немножко,
Закрыл глаза, сложил ладошки,
И стал я Богу излагать,
Что Он мне должен с неба дать…
«Велосипед, смартфон, сигвей
И лабрадора пожирней
,Кроссовки и тату для ног…»
Но мне не отвечает Бог!
А мама с папою твердят, Что лабрадора не хотят.
Сигвей, по их словам, опасен,
А старый мой смартфон прекрасен.
А про тату уж я молчу:
Я ссоры с мамой не хочу.
Решил я к бабушке сходить
И всё про Бога расспросить.
— Бабуля, я вот не пойму,
Бог не ответил почему.
Ты говорила, Он всё может…
Неужто мой запрос так сложен?
— У Бога очень много сил!
Но что же ты, дружок, просил?
— Велосипед, смартфон, сигвей
И лабрадора пожирней,
Кроссовки и тату для ног…
Но Бог молчит! Так есть ли Бог?
Смеялась бабушка до слёз…
— Родной, но Бог — не Дед Мороз!
Ему не нужно диктовать,
Что Он тебе обязан дать.
Бог эгоистам не ответит.
Сигвей, внучок, тебе не светит:
Ты просишь только для себя,
И в каждом слове слышно «Я»,
А Бог сказал: «Не получает
Тот, кто лишь для себя желает».
Молись: «Мне дай, что хочешь Ты!»
У Бога тоже есть мечты!
Пусть Он подарит тебе Сам
То, что приятно Небесам.
Господь сказал: «Ко Мне взывайте.
Желанья Богу открывайте,
При этом добавляйте всё же:
“Твоя пусть будет воля, Боже!”»
Я, это взвесив хорошо,
Задумчивый домой пошёл.
Закрыл глаза, сложил ладошки,
Молитву изменил немножко:
«Велосипед, смартфон, сигвей
И лабрадора пожирней,
Кроссовки и тату для ног…
Ты дай мне то, что хочешь, Бог!
Наверно, Ты не за тату.
Что ж, без тату не пропаду.
Кроссовки я носил бы в школе…
Но будет пусть Твоя лишь воля…»
Наверно, улыбался Бог,
Но равнодушным быть не смог.
Я скоро получил ответ —
Кроссовки и велосипед.
Совпасть трём волям впредь возможно —
Моей, родителей и Божьей.
Александра Третьякова