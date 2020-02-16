Венгерский кроссворд

Друзья, сегодня мы приготовили для вас интересное задание. Найдите на буквенном поле названия лиственных деревьев и вычеркните их. Слова могут читаться сверху вниз и слева направо и «ломаться» под прямым углом. Подсказка: первые буквы загаданных слов стоят в серых клеточках.

Вставь в клеточки оставшиеся слова, и ты узнаешь секрет победы.

Сохраните кроссворд себе на компьютер и распечатайте его, (чтобы сохранить рисунок, откройте его в отдельной вкладке, затем нажмите на него правой кнопкой мыши и нажмите «Сохранить изображение как», далее распечатайте рисунок).

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Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2020 г.