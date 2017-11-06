Вера, доверие, надежда

Три истории, которые заставляют задуматься.

Однажды жители деревни решили молиться за то, чтобы пошёл дождь. В день запланированного молебна все люди собрались вместе, но только один мальчик взял с собой зонт. Это ВЕРА.

Когда вы подбрасываете годовалого ребёнка, он смеётся, потому что знает, что папа поймает его. Это ДОВЕРИЕ.

Каждую ночь, когда мы ложимся спать, у нас нет гарантии, что на следующее утро мы будем живы, но мы по-прежнему заводим будильник на завтра. Это НАДЕЖДА.

Читайте другие короткие поучительные истории на сайте proekt7d.ru.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (247) ноябрь 2017 г.