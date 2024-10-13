«Бог есть любовь» (1 Иоанна 4:8). «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простёр к тебе благоволение» (Иеремии 31:3).

Люди спрятались — грех на земле совершён.

Вместо жизни — страданья и тление.

Люди Бога не ищут, Он Сам их нашёл,

Предлагая любовь и спасение.

И неважно, насколько ты грешен и плох,

Ты покрыт Его кровью и болью.

И по-прежнему любит тебя вечный Бог

Нам неведомой вечной любовью.

Только вера в любовь помогает нам жить,

Открывая спасенья дорогу.

Бог — Любовь. Если Он перестанет любить,

Он тогда перестанет быть Богом.

Кто же сердце закрыл перед Ним на засов?

Тот, кто в эту любовь не поверил.

Всемогущего Бога бессильна любовь

Там, где наглухо заперты двери.

Татьяна Хлопкова