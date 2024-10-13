«Бог есть любовь» (1 Иоанна 4:8). «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простёр к тебе благоволение» (Иеремии 31:3).
Люди спрятались — грех на земле совершён.
Вместо жизни — страданья и тление.
Люди Бога не ищут, Он Сам их нашёл,
Предлагая любовь и спасение.
И неважно, насколько ты грешен и плох,
Ты покрыт Его кровью и болью.
И по-прежнему любит тебя вечный Бог
Нам неведомой вечной любовью.
Только вера в любовь помогает нам жить,
Открывая спасенья дорогу.
Бог — Любовь. Если Он перестанет любить,
Он тогда перестанет быть Богом.
Кто же сердце закрыл перед Ним на засов?
Тот, кто в эту любовь не поверил.
Всемогущего Бога бессильна любовь
Там, где наглухо заперты двери.
Татьяна Хлопкова