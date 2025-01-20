Притча о насиженном месте.

Жил-был дворянин, и увлекался он соколиной охотой. Принёс ему как-то егерь из леса крошечного и едва живого птенца сокола. Дворянин сам выпестовал его, а потом отдал ловчему для обучения. Птенец вырос и превратился в сильного и красивого сокола. Да вот беда: никогда этого сокола не видно было в небе, а сидел он целыми днями на ветке дерева, которую облюбовал ещё птенцом.

Хозяин любил выходить на балкон и оттуда наблюдать за тренировками своих охотничьих птиц — ловчий отлично знал своё дело, и в небе парили хорошо обученные орлы и коршуны. Но вскормленный дворянином сокол по-прежнему не покидал своего места. Раздосадованный хозяин в поисках решения послал людей во все уголки своих владений с приказом найти человека, способного научить сокола летать.

Однажды утром дворянин вышел на балкон и с удивлением увидел в небе над собой любимого сокола. Как же обрадовался хозяин! Он велел немедленно привести человека, сотворившего это чудо. Вскоре явился простой крестьянин.

Дворянин обратился к нему с вопросом:

— Как тебе удалось это сделать? Как ты заставил его летать?

— Это было не сложно, — был ответ, — я всего лишь спилил ветку, на которой сидел сокол. Лишившись привычного места, он вспомнил, что у него есть крылья, и полетел.

Среди людей тоже немало тех, кто сидит, изо всех сил вцепившись в свою «ветку», и как будто даже не подозревают о существовании у них крыльев. Порой кажущиеся нам ужасными события разбивают вдребезги надёжную опору, и мы вдруг обнаруживаем, что умеем летать. Только покидая зону комфорта, мы становимся новыми, другими, более опытными.

Зона комфорта — это психологическое состояние, в котором человек чувствует себя уверенно и безопасно. Когда человек находится в знакомой среде и выполняет привычные действия, он испытывает минимальное напряжение и стресс.

Зона комфорта может включать в себя:

постоянное место жительства,

работу,

общение с определёнными людьми,

повседневные рутинные дела.

Кому-то для дальнейшего прогресса нужно спилить «ветку» и лишить тем самым тёплого и надёжного места. Первое мгновение будет страшно и непонятно, но нам придётся взлететь. Иногда проблемы и неприятности приходят в нашу жизнь не для того, чтобы сломать, а чтобы научить летать.

В Библии сказано: «Вот, во благо мне была сильная горесть» (книга пророка Исаии 38:17). Да-да, бывает и такое.

Пересказал Егор Стасов

Жизнь начинается там, где заканчивается зона комфорта.

Стивен Кови

Из записной книжки

Рост болезнен. Изменения болезненны. Но нет ничего более болезненного, чем застрять там, где тебе не место.

Нараяна Мурти

Изменения, которых мы боимся больше всего, могут нести в себе наше спасение.

Барбара Кингсолвер

Человек не сможет открыть новые океаны, пока не наберётся смелости потерять из виду берег.

Андре Жид

Переживать болезненный опыт — это как висеть на рукоходе. В какой‑то момент придётся его отпустить, чтобы двигаться дальше.

Клайв Льюис

Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником.

Иисус Христос, Евангелие от Луки 14:33