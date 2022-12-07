Вкусный день календаря

Зима — лучшее время побаловаться вкусным и полезным травяным чаем с печеньками. Наши рецепты, как всегда, без соды и маргарина: ведь мы заботимся о здоровье.
Печенье галетное
Ингредиенты:
- 100 мл горячей воды
- 100 мл растительного масла
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 50 г крахмала
- 250 г пшеничной муки
- семена подсолнечника (по вкусу)
- семена льна (по вкусу)
- семена кунжута (по вкусу)
Приготовление:
В глубокую миску налейте горячую воду, добавьте соль и сахар и перемешайте до растворения. Затем добавьте растительное масло и крахмал, перемешайте. Добавьте муку и тщательно вымесите тесто (сначала ложкой, а затем руками). Тесто должно получиться нежным и мягким, но не липнуть к рукам.
Разделите тесто на две части. Включите духовку разогреваться до 180°С. Одну половину теста раскатайте на антипригарном пергаменте в прямоугольный пласт толщиной не более 4 мм. Обрежьте неровные края и добавьте их ко второй части теста. Распределите семена по раскатанному тесту. Вдавите их немного в тесто, прокатав скалкой. Или можно смазать пласт льняным киселём, а сверху посыпать семенами. Это делается для того, чтобы они не обсыпались. Разрежьте пласт на квадратики. Поместите пергамент на противень и выпекайте до лёгкого румянца (около 15 минут). Пока первая часть печенья выпекается, приготовьте вторую таким же способом.
Приятного аппетита!
Подготовила Екатерина Носова
Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2022 г.