Вкусный день календаря

Зима — лучшее время побаловаться вкусным и полезным травяным чаем с печеньками. Наши рецепты, как всегда, без соды и маргарина: ведь мы заботимся о здоровье.

Печенье галетное

Ингредиенты:

100 мл горячей воды

100 мл растительного масла

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

50 г крахмала

250 г пшеничной муки

семена подсолнечника (по вкусу)

семена льна (по вкусу)

семена кунжута (по вкусу)

Приготовление:

В глубокую миску налейте горячую воду, добавьте соль и сахар и перемешайте до растворения. Затем добавьте растительное масло и крахмал, перемешайте. Добавьте муку и тщательно вымесите тесто (сначала ложкой, а затем руками). Тесто должно получиться нежным и мягким, но не липнуть к рукам.

Разделите тесто на две части. Включите духовку разогреваться до 180°С. Одну половину теста раскатайте на антипригарном пергаменте в прямоугольный пласт толщиной не более 4 мм. Обрежьте неровные края и добавьте их ко второй части теста. Распределите семена по раскатанному тесту. Вдавите их немного в тесто, прокатав скалкой. Или можно смазать пласт льняным киселём, а сверху посыпать семенами. Это делается для того, чтобы они не обсыпались. Разрежьте пласт на квадратики. Поместите пергамент на противень и выпекайте до лёгкого румянца (около 15 минут). Пока первая часть печенья выпекается, приготовьте вторую таким же способом.

Приятного аппетита!

Подготовила Екатерина Носова

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2022 г.