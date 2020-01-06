Власти Китая обязали священников цитировать конфуция в проповедях

Китайские священники рассказали, что власти страны заставляют их во время богослужения цитировать Конфуция. В своих проповедях пасторам надлежит проводить параллели между доктринами христианского вероучения и конфуцианства.

«Занятия по изучению Аналектов (сборник высказываний Конфуция) занимают целый день, — сообщил один из прихожан. — Слушателей заставляют фотографироваться с Библией в одной руке и Аналектами в другой, а затем размещать эти снимки в соцсетях».По распоряжениям властей, во многих храмах развешиваются наглядные таблицы, в которых мысли Аналектов сопоставляются с библейскими заповедями. «Подобными мерами коммунистическая партия Китая медленно, но неуклонно подрывает основы нашей веры, — говорит пастор. — Вода камень точит — и со временем многие подспудно подводятся к убеждению, что чтение Библии ничем не отличается от чтения Аналектов…».

Источник: invicrory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2020 г.