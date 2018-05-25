Христианские фильмы имеют все большее влияние

Многие христиане, которые работают в индустрии развлечений, сообщают, что фильмы являются эффективным методом распространения Евангелия.

В 2017 году появилось множество высокобюджетных фильмов, основанных на вере, таких как «The Shack» («Хижина») (57 386 418 долларов), «Звезда» (38 641 925 долларов) и «Христос под следствием» (14 682 684 долларов США), сообщает Седмица.

Распространение послания Евангелия через фильмы оказывается очень популярным, и некоторые пасторы и служения используют фильмы, чтобы достичь людей для Христа.

В 2014 году издание The Christian Post сообщило, что эксперты в области средств массовой информации и кино в Лос-Анджелесе пригласили пасторов принять участие в кинофестивале в Лондоне, где им было предложено выступить с комментариями по поводу фильмов, основанных на вере.

Во время группового обсуждения на фестивале основатель и исполнительный директор мероприятия Джон Дэвид Уэр призвал пасторов больше общаться с теми, кто занимается кинобизнесом, в том числе на ранних этапах творческого процесса, чтобы помочь режиссерам создавать более содержательные фильмы.

«Дух Божий может действовать через все виды фильмов», – сказал после фестиваля пастор Грэди Уильямс из христианского братства Powerhouse в Ирвине, штат Калифорния. «Мы (как пасторы) можем поддержать создание таких фильмов. Мы никогда не сможем заменить работу Духа. Я просто радуюсь сегодня, что в Голливуде и в индустрии развлечений появляется столько света и истины».

Чтобы узнать больше о том, что христиане, работающие в Голливуде, думают о будущем влиянии фильмов, основанных на вере, на продвижение Евангелия, издание The Christian Post взяло интервью у известных христианских деятелей индустрии развлечений.

The Erwin Brothers

Фильм кинокомпании The Erwin Brothers «Можно только представить» принес 17,1 млн долларов кассовых сборов уже через несколько дней после премьеры, заняв третье место в рейтинге после фильмов «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Черная Пантера». Пасторы арендовали целые кинотеатры, чтобы посмотреть, изучить и обсудить фильм и его возможное влияние на светскую аудиторию.

«Я слышал, как ТиДи Джейкс сказал, что Иисус был великим рассказчиком, поэтому, если бы Он жил на земле сегодня, Он, возможно, был бы режиссером», – сказал режиссер Джон Эрвин изданию The Christian Post.

«Правильная история может изменить Вашу жизнь. Наши истории (как христиан) всегда несли мощь и свидетельствовали о силе того, что Бог сделал в нашей жизни».

«Я думаю, что фильм – невероятно мощный способ рассказать правильную историю. Иисус рассказывал чудесные и влиятельные истории, поэтому я тоже хочу быть частью этого».

Джим Кэвизел

Голливудский актер Джим Кэвизел (сыгравший в фильме «Страсти Христовы») играет ведущую роль в недавно выпущенном фильме «Павел, Апостол Христа» и говорит, что он чувствует себя призванным сниматься в христианских фильмам, которые будут способствовать распространению Вести об Иисусе Христе. «Когда-нибудь я уйду и обо мне забудут, но фильм будет жить вечно», – сказал Кэвизел о своей роли в библейском фильме во время мероприятия the National Religious Broadcaster convention в Нэшвилле, штат Теннесси.

Kendrick Brothers

Другой христианский фильм, созданный кинокомпаниями FamilyLife и Kendrick Brothers под названием «Like Arrows», весной вышел в кинотеатрах США и посвящен библейскому воспитанию.

Кинорежиссер и актер Алекс Кендрик также заявил о том, что фильмы имеют сильное влияние и являются мощной проповедью Евангелия в наши дни.

«Я действительно думаю, что мы движемся к цели распространения Евангелия через сферу развлечений эффективнее, чем когда-либо прежде. В жизненной истории есть сила, и, если она еще резонирует с сердцем человека, который смотрит фильм и слушает эту историю, то, я думаю, такой зритель охотнее воспримет библейские принципы, которые присутствуют в этом фильме», – сказал Кендрик изданию The Christian Post.

«Я вижу на киноарене все больше и больше молодых людей, умело и с большой властью проповедующих Евангелие через свою роль фильме. Я в восторге от этого, я очень рад будущему и использую этот путь для достижения сердец людей».

Источник: www.ProСhurch.info

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2018 г.