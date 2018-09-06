Внебрачный секс – путь к деградации?

Однажды молодые люди написали мне записку с вопросом, которую я храню до сих пор: «Почему то, что в браке считается удовольствием и наслаждением, до брака называется грехом?»

Ответ очень прост: потому что Бог предназначил сексуальные отношения только для супругов, а сексуальные отношения вне брака называются блудом. Бог замыслил брачные отношения и облёк их святостью и красотой. Когда воля Божья относительно брачных отношений нарушается, это приводит к печальным последствиям.

В Библии об этом грехе упоминается 122 раза в виде предупреждений, обличений и наставлений. Вот некоторые из них:

«Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых и не должно быть блудника из сынов Израилевых» (Второзаконие 23:17).

«Не оскверняй дочери твоей, допуская её до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом» (Левит 19:29).

«Чтобы не было [между вами] какого блудника или нечестивца» (Евреям 12:16).

«Брак же у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евреям 13: 4).

«Не обманывайтесь: ни блудники,… ни прелюбодеи,… ни мужеложники… — Царствия Божия не наследуют» (1 Коринфянам 6:9, 10).

Как мы видим, в Библии есть два слова, определяющие сексуальный грех, — блуд и прелюбодеяние.

Блуд — это секс вне брака. Прелюбодеяние — измена супругу. Библейские тексты подтверждают Божье отношение к подобным проявлениям сексуальности — это грех! Его последствия описаны в Священном Писании: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле… Земля растлилась пред лицом Божиим, наполнилась земля злодеяниями» (Бытие 6:5, 11).

Грех чревоугодия идёт рука об руку с развратом и также разрушает духовное естество человека.

В человеческом мозге есть центры, состоящие из нейронов, отвечающих за удовольствие. Это целая зона клеток, при возбуждении которых выделяются эндорфины — гормоны удовольствия. Самые сильные из этих центров ответственны за удовольствие, получаемое от еды и от секса. При их возбуждении человек испытывает самое сильное удовольствие. Однако они также ответственны за выживание человека. Не употребляешь пищи — погибнешь. Нет продления рода — тоже своего рода гибель для человека.

Если эти два центра работают под контролем Бога, человек здоров и бодр, продлевает род, строит свои взаимоотношения с семьёй. Но если эти скопления нейронов выходят из-под контроля, человек становится невменяемым и не может управлять собой. Для него самым важным становится удовлетворение желания, которое он не в силах сдержать. Следствие этого процесса — невоздержанность в еде и в сексуальных отношениях без контроля и границ. Люди иногда думают, что они такими родились и что изменить это невозможно, но это не так. Господь может привести эти расстроенные центры в норму. Однако это возможно только при условии, что вы полностью отдадите себя в руки Божьи, приняв решение жить по Его заповедям.

Лидия Нейкурс, neikurs.com

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (257) сентябрь 2018 г.